Фил Спенсер хочет, чтобы Activision Blizzard выпускала качественные игры





Руководитель подразделения Microsoft Gaming Фил Спенсер в рамках беседы с журналистом Axios Стивеном Тотило затронул тему покупки Activision Blizzard. Из слов Спенсера становится понятно, что одна из основных целей Microsoft — вернуть франшизам Activision Blizzard прежнюю популярность, которую они растеряли за последние годы.

Очевидно, что Microsoft намерена возродить некоторые старые игровые франшизы Activision Blizzard, плюс по некоторым популярным сериям уже создаются игры, которые выйдут не раньше завершения сделки. Спенсер считает, что главное для будущих игр Activision Blizzard — хорошее качество:

Мы с вами выросли в то время, когда Blizzard была почти таким же синонимом качества, как Pixar. Именно к этому я стремлюсь, чтобы эти бренды развивались, и мне бы хотелось иметь возможность работать с креативными командами, чтобы сделать это возможным.

В целом, в ходе беседы с Стивеном Тотило руководитель Microsoft Gaming Фил Спенсер делал много акцента на качестве проектов, которые выпускают команды для Xbox. Касается это и игр Bethesda, и проектов внутренних студий Xbox: «Качество исполнения — вот что является самым главным, и в этом не должно быть никаких сомнений» — говорит Спенсер.