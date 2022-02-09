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Фил Спенсер хочет, чтобы Starfield стал самой популярной игрой Тодд Говарда за всю историю

Фил Спенсер хочет, чтобы Starfield стал самой популярной игрой Тодд Говарда за всю историю


Компания Microsoft в прошлом году завершила сделку по покупке Bethesda, после чего объявила, что Starfield сразу после релиза появится в Game Pass, а выйдет игра только на Xbox Series X | S и PC. Многие поклонники проектов Тодда Говорда, которые играют на Playstation, были разочарованы данной новостью. Тем не менее, как говорит сам Фил Спенсер, цель Microsoft — дать возможность максимальному числу игроков сыграть в Starfield.

В рамках общения с журналистом Стивеном Тотило (Axios) руководитель Microsoft Gaming Фил Спенсер заявил следующее:

Итак, когда я смотрю на команды, когда мы с Тоддом говорим о Starfield, я думаю: «Как нам сделать так, чтобы это была самая популярная игра Тодда Ховарда за всю историю?»

Фил отмечает, что статистика крупных эксклюзивов Xbox, которые на старте вышли в Game Pass показывает огромную заинтересованность в проектах со стороны игроков:

Мне нравится статистика Forza 5 и Halo… Мне нравится, сколько людей играли в Psychonauts 2 и Psychonauts 1.

Известно, что на старте Starfield не будет на Playstation, но Microsoft не заявляла, что игра никогда там не появится.

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По материалам: newxboxone

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