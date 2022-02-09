Game Pass и сделка по Activision Blizzard могут быть опасны для инди-разработчиков





Подписка Game Pass сейчас имеет 25 миллионов пользователей, и она — главное на чем сейчас фокусирует свое внимание игровое подразделение Microsoft. Фил Спенсер сразу при анонсе покупки Activision Blizzard заявил, что после закрытия сделки Microsoft предложит «как можно больше игр Activision Blizzard в рамках Xbox Game Pass и PC Game Pass«.

Журналисты BBC опубликовали большой материал, в котором они опросили разных инди-разработчиков по поводу сделки Activision Blizzard и игрового сервиса Game Pass. Раньше всегда небольшие студии говорили, что Game Pass — это возможность для них показать свой проект максимальному количеству игроков, и они благодарны Microsoft за такой сервис, теперь же их настроения несколько переменились. Ключевые моменты из этого материала:

Один из инди-разработчиков, который выразил свои опасения в материале BBC, это Таня Шорт (создатель Boyfriend Dungeon — доступна на Game Pass). По ее словам, сделка может привести к тому, что AAA-игры будут выходить в Game Pass и в целом в релиз в течение всего года, тогда как сейчас такое не наблюдается. По ее словам, сейчас большинство инди-студий избегают релиза своих проектов в преддверии Рождества, когда выходит максимальное количество AAA новинок, но после сделки Microsoft и Activision Blizzard данная стратегия перестанет действовать, если AAA-релизы будут выходить целый год.BBC отмечает, что Шорт является «одним из многих независимых разработчиков игр», которые заявили, что обеспокоены тем, что сделка Microsoft с Activision Blizzard может означать для индустрии.Еще один инди-разработчик, который приводится в материале — это игровой директор Sad Cat Studios Юра Жаданович (работает сейчас над Replaced — будет в Gmae Pass со дня релиза). Жаданович хвалил то, как Microsoft обращается с его студией, но он опасается, что по мере добавления большего количества крупных AAA-проектов поддержка со стороны Microsoft инди-разработчиков будет снижаться.Аналитик Ampere Analysis Пирс Хардинг-Роллс, в разговоре с BBC заявил, что по мере того, как все больше подписчиков будет у Game Pass, любые инди-игры, которых нет в сервисе, скорее всего, будут бороться за продажу копий: «Вероятно, инди-игры за пределами этих сервисов могут потерять интерес [игроков], поскольку подписчики сосредоточат большую часть своего внимания на играх, к которым они могут получить бесплатный доступ в сервисе».Что касается Microsoft, корпоративный вице-президент компании по игровой экосистеме Xbox Сара Бонд заявила: «Мы продолжаем инвестировать в независимых разработчиков, и мы будем продолжать делать это по мере роста сервиса».

При этом представители Microsoft уже неоднократно отмечали, что популярность той или иной игры в Game Pass, в конечном счете, ведет к увеличению ее продаж и продаж других игр того же жанра.