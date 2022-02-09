Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

GTA Online получило больше 40 обновлений с релиза, но Rockstar верит в одиночные игры

GTA Online получило больше 40 обновлений с релиза, но Rockstar верит в одиночные игры


Игроки и СМИ продолжают изучать отчет, представленный Take-Two (материнская компания Rockstar). В отчете много внимания уделяется франшизе Grand Theft Auto, которая продолжает приносить хороший доход Rockstar. В первую очередь, это касается GTA Online.

Как отмечается в отчете, за время с момента релиза GTA Online уже получила больше 40 бесплатных обновлений с новым контентом. При этом, поддержка не заканчивается, в планах у Rockstar выпустить 15 марта 2022 года обновление GTA Online до консолей нового поколения, плюс отдельную от одиночной версию многопользовательской игры.

Несмотря на успех GTA Online, генеральный директор Take-Two Штраус Зелник отмечает, что компания все еще не планирует отказываться от одиночных игр. Многие игроки опасаются, что новая часть GTA может быть полностью завязана на онлайн-активностях, но, похоже, это не так:

Было время, когда несколько наших конкурентов считали, что одиночные игры мертвы. Мы никогда не занимали эту позицию. Мы знаем, что есть [отдельная] роль у одиночных игр.

Однако Зелник отмечает, что и в создании мультиплеерных проектов Rockstar хороши:

Rockstar известна своим рассказыванием историй, и да, Rockstar также известна своими фантастическими [многопользовательскими] играми в открытом мире. Они явно хорошо справляются с обеими задачами.

Напомним, недавно вышло крупное обновление для GTA Online под названием Contract, которое добавило новую сюжетную линию за Франклина.

# Актуальные новости

По материалам: newxboxone

Последние новости

Чем закаливание полезно для энергетики и как правильно закаливаться
Чем закаливание полезно для энергетики и как правильно закаливаться
Take-Two говорит о возможных сиквелах LA Noire, Max Payne и Midnight Club
Take-Two говорит о возможных сиквелах LA Noire, Max Payne и Midnight
GTA Online получило больше 40 обновлений с релиза, но Rockstar верит в одиночные игры
GTA Online получило больше 40 обновлений с релиза, но Rockstar верит
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
10 тем, которые лучше не обсуждать с сотрудниками
10 тем, которые лучше не обсуждать с сотрудниками
10 советов, как не нужно шутить с девушкой
10 советов, как не нужно шутить с девушкой
В Minecraft Dungeons уже больше 15 миллионов игроков, в игре стартует новое событие
В Minecraft Dungeons уже больше 15 миллионов игроков, в игре стартует
В Scarlet Nexus добавили новый уровень сложности и фоторежим
В Scarlet Nexus добавили новый уровень сложности и фоторежим
Правительство определилось, как будет регулировать криптовалюты
Правительство определилось, как будет регулировать криптовалюты
Evil Dead: The Game доступна для предзаказа на Xbox, представлен новый трейлер
Evil Dead: The Game доступна для предзаказа на Xbox, представлен
Завтра представят новый трейлер Atomic Heart и объявят «окно запуска»
Завтра представят новый трейлер Atomic Heart и объявят «окно запуска»
Девушка показала себя без макияжа, и люди не могут поверить, что такое возможно, ведь это другой человек
Девушка показала себя без макияжа, и люди не могут поверить, что

Топ на сегодня

Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Аккаунт недели. Энциклопедия поп-культуры с архивными фото звезд: юные Бритни Спирс, Софи Лорен и даже Снуп Догг в ностальгическом инстаграме
Аккаунт недели. Энциклопедия поп-культуры с архивными фото звезд:
Елена Малышева рассказала о новом вирусе омикроне
Елена Малышева рассказала о новом вирусе омикроне
Наташа Королева осталась без жилья после развода с Игорем Николаевым
Наташа Королева осталась без жилья после развода с Игорем Николаевым
Анна Семенович рассказала, что изменила в своей внешности с помощью пластики
Анна Семенович рассказала, что изменила в своей внешности с помощью

Еще по теме

Серверы игры GTA Online на Xbox 360 и Playstation 3 закрываются
Grand Theft Auto V обновят 15 марта до Xbox Series X | S, с поддержкой трассировки лучей
Слух: Rockstar бросает большие силы на исправление Grand Theft Auto: The Trilogy
GTA Online получит сюжетное обновление «Контракт» с Доктором Дре