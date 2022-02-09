GTA Online получило больше 40 обновлений с релиза, но Rockstar верит в одиночные игры





Игроки и СМИ продолжают изучать отчет, представленный Take-Two (материнская компания Rockstar). В отчете много внимания уделяется франшизе Grand Theft Auto, которая продолжает приносить хороший доход Rockstar. В первую очередь, это касается GTA Online.

Как отмечается в отчете, за время с момента релиза GTA Online уже получила больше 40 бесплатных обновлений с новым контентом. При этом, поддержка не заканчивается, в планах у Rockstar выпустить 15 марта 2022 года обновление GTA Online до консолей нового поколения, плюс отдельную от одиночной версию многопользовательской игры.

Несмотря на успех GTA Online, генеральный директор Take-Two Штраус Зелник отмечает, что компания все еще не планирует отказываться от одиночных игр. Многие игроки опасаются, что новая часть GTA может быть полностью завязана на онлайн-активностях, но, похоже, это не так:

Было время, когда несколько наших конкурентов считали, что одиночные игры мертвы. Мы никогда не занимали эту позицию. Мы знаем, что есть [отдельная] роль у одиночных игр.

Однако Зелник отмечает, что и в создании мультиплеерных проектов Rockstar хороши:

Rockstar известна своим рассказыванием историй, и да, Rockstar также известна своими фантастическими [многопользовательскими] играми в открытом мире. Они явно хорошо справляются с обеими задачами.

Напомним, недавно вышло крупное обновление для GTA Online под названием Contract, которое добавило новую сюжетную линию за Франклина.