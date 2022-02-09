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Гумерова: к 2023 году создадут 680 тысяч новых мест в детских кружках и секциях

Гумерова: к 2023 году создадут 680 тысяч новых мест в детских кружках и секциях

15:16  Автор: Анна Шушкина



На 2021-2023 годы в рамках нацпроекта «Образование» запланировано создать 680 тысяч новых мест в организациях дополнительного образования. Об этом сказала глава Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова в пресс-центре «Парламентской газеты».

«Очень большие средства сегодня в рамках нацпроектов предусмотрены государством на развитие дополнительного образования… Только за 2021-2023 годы в рамках нацпроекта «Образование» создадут 680 тысяч новых мест в организациях дополнительного образования, откроются новые кружки и секции для наших детей во всех регионах», — сказала политик.

В том числе дополнительно будут открыты 145 технопарков «Кванториум», которые пользуются огромной популярностью у детей, сообщила Гумерова. Кроме того, в каждой школе к 2024 году в стране будут созданы спортивные клубы.


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При этом на порталах муниципальных и государственных услуг, по словам сенатора, должна быть понятная информация о кружках и секциях. «С коллегами из профильных ведомств мы отрабатываем возможность, чтобы родители могли оставить отзывы на портале, какие кружки и секции популярны», — сказала сенатор.



#дети #образование

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# Общество / Главные новости

По материалам: pnp.ru

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