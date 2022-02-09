Игра Generation Zero из Game Pass получила крупное обновление





Сегодня вышло крупное обновление для игры Generation Zero, которая доступна в подписке Game Pass. Апдейт называется Landfall, и он распространяется бесплатно.

Главное нововведение в обновлении — это новые враги. Советская фракция получает две новые боевые машины — «Волк» и «Рысь». Кроме того, переработали некоторые элементы интерфейса, к примеру, добавили долгожданное колесо оружия. Были внесены изменения и в режимы, разработчики отмечают, что режим защиты базы стал гораздо более разнообразный в плане врагов. Плюс все игроки получат при входе в Generation Zero бесплатный набор с предметами для строительства. Полный список изменений с обновлением Landfall можно посмотреть на сайте разработчиков.

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Напомним, в ноябре игра Generation Zero была добавлена в Game Pass, а вместе с тем получила обновление до Xbox Series X | S и кроссплатформенный мультиплеер.