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Издательство Bandai Namco объявило о новой смене логотипа

Издательство Bandai Namco объявило о новой смене логотипа


Издательство Bandai Namco в конце прошлого года объявило, что планирует поменять свой логотип. Привычный логотип, который компания использовала с 2005 года (после объединения Bandai и Namco) на желто-оранжевом фоне планировали сменить на «речевой пузырь» в розовой обводке — его планировали начать использовать повсеместно с апреля 2022 года. Но из последнего отчета для акционеров стало известно, что логотип снова поменяли.

Издательство Bandai Namco сообщило, что в планах на среднесрочную перспективу (с апреля 2022 года по март 2025 года) использовать новый логотип. Это все тот же «речевой пузырь», но на сей раз в красной обводке.

Bandai Namco отмечает, что логотип:

Выражает потенциал бренда, чтобы общаться с людьми во всем мире через мечты, веселье и вдохновение, плюс вдохновлять их удивительными идеями. […] Речевой пузырь также представляет японскую культуру манги, которая стала популярной во всем мире.

Отмечается, что красный цвет был выбран не случайно:

Что касается цвета, мы разослали анкеты сотрудникам по всему миру, чтобы собрать их мысли о словах, которые выражают образы, связанные с целями команды. Среди слов, которые часто упоминались, мы выбрали цвета-кандидаты с помощью научных методов, связывающих слова с цветами. Среди этих кандидатов мы выбрали ярко-красный цвет, который создает впечатление энтузиазма, веселья, активности и смелости.

# Актуальные новости

По материалам: newxboxone

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