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Эксперт: постковидный синдром у детей проявляется в психической сфере

Эксперт: постковидный синдром у детей проявляется в психической сфере

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


12:32  Автор: Юлия Катенёва


Источник: ТАСС



Постковидный синдром наблюдается у каждого третьего ребенка, его проявления могут сохраняться до года. Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказал заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов. 

По его словам, ситуация действительно очень серьезная.  Постковидный синдром проявляется 30 процентов переболевших коронавирусом детей, и его проявления разные. «Продолжительность симптомов также разнится, как у взрослых», — отметил он, уточнив, что, по новым данным,  симптомы могут сохраняться до 12 месяцев.

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Наиболее частыми проявлениями постковидного синдрома у детей являются слабая концентрация внимания, неусидчивость, раздражительность, бессонница, плаксивость, низкая обучаемость. «Прежде всего это букет, связанный с психической сферой, с нервной деятельностью», -  подчеркнул Горелов.

Между тем, по данным Минздрава на 8 февраля, 20 процентов от общего количества пациентов с коронавирусом составляют дети. Госпитализировано почти 12 тысяч детей. Рост госпитализаций за неделю составил 28 процентов, сообщили в министерстве.


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Резкий рост заболеваемости омикрон-штаммом коронавируса среди детей требует особого внимания к здоровью детского населения, отмечал в этой связи министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, из-за пандемии педиатрическую службу нужно адаптировать к новым условиям.



#дети #коронавирус #здоровье


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По материалам: pnp.ru

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