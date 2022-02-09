Комитет Госдумы поддержал штрафы за выгул собак в неположенном месте

11:57 Автор: Евгения Филиппова

Законопроект: № 41446-8

Владельцев собак, выгуливающих питомцев в неположенном месте и не убирающих за ними, предложили наказывать штрафами. Концепцию такого законопроекта (№41446-8), разработанного Мособлдумой, Комитет Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды поддержал на заседании 9 февраля.

Согласно инициативе, за нарушение требований к содержанию домашних животных могут вынести предупреждение или оштрафовать на 0,5-1,5 тысячи рублей. За повторное нарушение штраф вырастет до 1,5-3 тысяч. Для индивидуальных предпринимателей предусмотрен штраф 3-5 тысяч, а за повторный проступок — 5-10 тысяч.





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Первый зампред Комитета Владимир Бурматов напомнил, что Федеральный закон «Об ответственном обращении с животными», где установлены требования к содержанию животных, принят в 2018 году, но корреспондирующих норм в Кодексе об административных правонарушениях до сих пор нет.

«Нет ответственности за нарушения правил выгула. То же в ряде других вопросов. Коллеги из Московской областной думы предлагают этот пробел в законодательстве устранить. Предлагаю нам как комитету-соисполнителю с этим предложением согласиться, поддержать проект заключения и решение комитета», — сказал депутат. Правительство также поддержало инициативу.

Закон «Об ответственном обращении с животными» обязал владельцев собак выгуливать питомцев только в положенных местах, убирать за ними, не пускать бегать во дворах, на детских и спортивных площадках.

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#животные #штрафы

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