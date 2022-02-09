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Лебедев раскритиковал Собчак и Пивоварова, выступивших против поддержки российских спортсменов

Лебедев раскритиковал Собчак и Пивоварова, выступивших против поддержки российских спортсменов

Дизайнер Артемий Лебедев не поддержал высказывания Ксении Собчак и Алексея Пивоварова, не увидевших необходимости в поддержке российской сборной.

"Тупая критика, которая не нужна", - отметил Лебедев. Он добавил, что есть категория людей, которые все критикуют, придерживаясь позиции "Баба Яга против".


Между тем, житель Красноярска, решил построить иглу и прожить там до конца Олимпиады в поддержку наших спортсменов. Также акцию #wewillROCyou во всем мире поддерживают игрой в снежки.

Олимпиада в Пекине Ксения Собчак Артемий Лебедев
# Главные новости

По материалам: uposters.ru

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Лебедев раскритиковал Собчак и Пивоварова, выступивших против поддержки российских спортсменов
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