Лебедев раскритиковал Собчак и Пивоварова, выступивших против поддержки российских спортсменов

Вадим Карасев

Дизайнер Артемий Лебедев не поддержал высказывания Ксении Собчак и Алексея Пивоварова, не увидевших необходимости в поддержке российской сборной.

"Тупая критика, которая не нужна", - отметил Лебедев. Он добавил, что есть категория людей, которые все критикуют, придерживаясь позиции "Баба Яга против".



Между тем, житель Красноярска, решил построить иглу и прожить там до конца Олимпиады в поддержку наших спортсменов. Также акцию #wewillROCyou во всем мире поддерживают игрой в снежки.

Олимпиада в Пекине Ксения Собчак Артемий Лебедев