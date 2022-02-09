Максим Галкин высказался об отношениях с Аллой Пугачевой

Артист Максим Галкин признался, что нельзя делать в браке с женой. Шоумен ответил в сториз на самые интересные вопросы подписчиков. Конечно же, многие касались его супруги Аллы Пугачевой и отношений в браке. Так, на вопрос «Можно ли экономить на жене?», шоумен сразу же отрицательно закачал головой. И категорично ответил: «Нет!!! Это грех!» Не экономят звездные супруги и на уходе за территорией замка в деревне Грязь, в котором они живут вместе с близняшками Лизой и Гарри. Максим Галкин назвал имена людей, выразив им благодарность за труды.Максим Галкин с женой «Саша, Ваня и Андрей. Дай бог им здоровья!» — написал Максим Галкин. Но тем не менее недавно Максим Галкин, рассказал, что есть вещи, на которых все-таки приходится экономить даже им. Огромная площадь дома, составляющая 2300 квадратных метров, требует соответствующих затрат на содержание. А если к этому добавить еще и обширную прилегающую территорию, нуждающуюся в регулярном уходе, суммы получаются вообще астрономические. «Мы много платим за коммуналку. Не буду называть эту сумму, но она большая. Не прям какая-то огромная, но приличная. Я знаю, сколько плачу за газ, за свет. Слежу за всем этим», — заявил шоумен в программе «Вечерний Ургант». Такой рачительный подход к ведению хозяйства позволяет звездному семейству расширять свои огромные владения в Подмосковье. Недавно Максим Галкин также сообщил, что они с Аллой Пугачевой планируют в наступившем году прикупить еще земли. А там может еще и новый замок отстроить — почему бы и нет?