Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Максим Галкин высказался об отношениях с Аллой Пугачевой

Максим Галкин высказался об отношениях с Аллой Пугачевой
Артист Максим Галкин признался, что нельзя делать в браке с женой. Шоумен ответил в сториз на самые интересные вопросы подписчиков. Конечно же, многие касались его супруги Аллы Пугачевой и отношений в браке. Так, на вопрос «Можно ли экономить на жене?», шоумен сразу же отрицательно закачал головой. И категорично ответил: «Нет!!! Это грех!» Не экономят звездные супруги и на уходе за территорией замка в деревне Грязь, в котором они живут вместе с близняшками Лизой и Гарри. Максим Галкин назвал имена людей, выразив им благодарность за труды.
Максим Галкин с женой «Саша, Ваня и Андрей. Дай бог им здоровья!» — написал Максим Галкин. Но тем не менее недавно Максим Галкин, рассказал, что есть вещи, на которых все-таки приходится экономить даже им. Огромная площадь дома, составляющая 2300 квадратных метров, требует соответствующих затрат на содержание. А если к этому добавить еще и обширную прилегающую территорию, нуждающуюся в регулярном уходе, суммы получаются вообще астрономические. «Мы много платим за коммуналку. Не буду называть эту сумму, но она большая. Не прям какая-то огромная, но приличная. Я знаю, сколько плачу за газ, за свет. Слежу за всем этим»,  — заявил шоумен в программе «Вечерний Ургант». Такой рачительный подход к ведению хозяйства позволяет звездному семейству расширять свои огромные владения в Подмосковье. Недавно Максим Галкин также сообщил, что они с Аллой Пугачевой планируют в наступившем году прикупить еще земли. А там может еще и новый замок отстроить — почему бы и нет?
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

Последние новости

Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Виктория Боня впервые поделилась фото с новым возлюбленным
Виктория Боня впервые поделилась фото с новым возлюбленным
Максим Галкин высказался об отношениях с Аллой Пугачевой
Максим Галкин высказался об отношениях с Аллой Пугачевой
Норвежские журналисты "довели" Елену Вяльбе
Норвежские журналисты "довели" Елену Вяльбе
Триумф Адель, редкий выход Кортни Кокс с бойфрендом и неудача Måneskin: как прошла церемония BRIT Awards
Триумф Адель, редкий выход Кортни Кокс с бойфрендом и неудача
Издательство Bandai Namco объявило о новой смене логотипа
Издательство Bandai Namco объявило о новой смене логотипа
Аналитик: микротранзакции и DLC дают больше выручки в немобильном сегменте, чем продажа игр
Аналитик: микротранзакции и DLC дают больше выручки в немобильном
Долгожданная игра RPG Time! The Legend of Wright выходит на Xbox в марте
Долгожданная игра RPG Time! The Legend of Wright выходит на Xbox в
У Blizzard в разработке необъявленная RPG по известной франшизе
У Blizzard в разработке необъявленная RPG по известной франшизе
Что я хотел Vs. Что получил: Люди в сети поделилилсь их забавными историями разочарования
Что я хотел Vs. Что получил: Люди в сети поделилилсь их забавными
Снимающих жилье россиян предупредили о рейдах
Снимающих жилье россиян предупредили о рейдах
Принципиальная разница между обыкновенными и честными
Принципиальная разница между обыкновенными и честными

Топ на сегодня

Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Стала известна истинная причина отмены встречи Зеленского с главой МИД ФРГ
Стала известна истинная причина отмены встречи Зеленского с главой
Бренда Сонг рассказала, как совмещает карьеру и материнство: "Я вставала в 4 утра и кормила грудью на съемочной площадке"
Бренда Сонг рассказала, как совмещает карьеру и материнство: "Я
СМИ: Квентин Тарантино и его жена Даниэлла Пик станут родителями во второй раз
СМИ: Квентин Тарантино и его жена Даниэлла Пик станут родителями во
32-летний сын актера Михаила Пореченкова попал в страшную аварию, разбив машину всмятку
32-летний сын актера Михаила Пореченкова попал в страшную аварию,

Еще по теме

Максим Галкин с сыном сыграл в суперигру
Максим Галкин признался, что ссорится с Аллой Пугачевой
Максим Галкин мечтает ходить в школу вместо сына (видео)
Максим Галкин поделился новой фотографией их с Аллой Пугачевой дочки: "У Лизы с утра радость — мама шляпу свою отдала"