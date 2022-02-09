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Наталья Медведева рассказала о завести к коллегам

Наталья Медведева рассказала о завести к коллегам
Актриса Наталия Медведева призналась что в коллективе Comedy Woman были непростые отношения.   Артистка обрела популярность, благодаря участию в КВН. Армия поклонников артистки пополнилась также с ее появлением в шоу Comedy Woman. Звезда посвятила проекту несколько лет и чувствовала себя счастливой, однако была вынуждена уйти из проекта из-за усталости. В 2020-м создатели Comedy Woman официально объявили о его закрытии. Однако поклонники до сих пор любят вспоминать о юмористическом проекте. Многие особенно выделяют Наталию Медведеву, которая, к слову, покинула шоу еще семь лет назад. Зрителям всегда нравилась искрометная игра артистки, а вот она к себе относилась строже. Об этом Наталия рассказала в новом шоу канала «Пятница!» — «Детектор». Звезду подключили к полиграфу и спросили: «Вы завидовали кому-нибудь из коллег по Comedy Woman?» Та не стала тянуть с признанием: «Я готова ответить на этот вопрос. Ответ: «Да»! Результаты проверки подтвердили откровенность артистки.
Наталья Медведева «Я завидовала крутизне каждой из девочек, — пояснила она. — Мне всегда казалось, ой, а вот та такая легкая, тоже хочу вот эту легкость. А вот та всегда такая дерзкая! Тоже хочу вот так вот выходить, а у меня совсем не так». Медведева назвала имена коллег, талантом которых восторгалась: «Первая зависть у меня была к Полине Сибагатуллиной и ее шарму. Она выходит на сцену и уже какая-то пелена расстилается. Мне тоже хотелось иметь эту необычную атмосферу. Плюс Катя Скулкина. Ее массивность в плане силы духа…» Ведущий программы отметил, что на экране артистки выглядели подругами, и спросил, было ли так на самом деле. «По-разному. Вот мы с Катей (Барановой — прим. «СтарХита») как-то поссорились. Я ее недолюбливала в самом начале, — смеялась звезда. — Она могла просто о чем-то разговаривать за сценой, а я готовлюсь. Вот она стоит и мне мешает. Я на нее нападала из-за того, что она ведет какие-то ненужные разговоры за сценой. Она соответственно нападала на меня». Впрочем, коллегам удалось быстро найти общий язык и установить теплые отношения. «На работе сложно было дружить, потому что ты постоянно сталкиваешься, — делилась Наталия. — При всех говорят, что кто-то лучший, кто-то худший. И ты вот дружишь с кем-то, а тебе: «Ты — плохо, Наташа сделала лучше». Тебя невольно сталкивают. К тому же мы тогда были юны. Не то, что теперь — такие мудрые, осознанные... И, соответственно, близко дружить мне было сложно, я всегда старалась держать дистанцию».
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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