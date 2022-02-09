Никита Джигурда жестко прошелся по женщинам, подвергнувшимся харассменту

60-летний эпатажный артист Никита Джигурда высказал все, что думает об актрисах, которые раздвигают ноги, а потом жалуются. Откровения 68-летней Елены Прокловой о домогательствах известного актера и режиссера спровоцировали громкий скандал. Многие осудили звезду фильма «Будьте моим мужем» за то, что она рассказала о случившемся только много лет спустя. Однако некоторые актрисы поддержали Елену и поделились своими историями о домогательствах. Джигурда заявил, что отрицательно относится к откровениям артисток. Он осудил их не за то, что когда-то им пришлось вступить в интимную связь с режиссерами или продюсерами, а за то, что рассказали об этом годы спустя. «Вы получили роли, вы раскрутились, а теперь хайпуете. Проститутки! Когда женщина продает тело, но оставляет душу и дух свой во имя детей, а актрисы во имя славы. Я имею в виду, что проститутки – через 30 лет, а не тогда, когда они... У них есть выбор. И мы знаем, как творческие люди, режиссеры или продюсеры умеют обстановку сделать, заманивая. В этом нет проституции. В этом есть обман и жестокость шоу-бизнеса», — высказался исполнитель роли Виктора Курлыгина в фильме «Любить по-русски».Никита Джигурда Артист также рассуждал об изменах в отношениях. Он заверил, что любимому человеку можно простить неверность, если он искренне покается. Никита Борисович признался, что однажды ему «слили» компромат на жену Марину Анисину. «О том, что во Франции у нее богатый любовник. Что она мне изменяет и боится признаться. Я помню это свое состояние. Я сродни Отелло, могли быть шекспировские страсти. Я настолько люблю эту женщину, что я, помедитировав, сказал, что ее прощаю», — поделился Джигурда в интервью Елене Ханге для ее YouTube-канала. Позже выяснилось, что информация о неверности фигуристки оказалась ложью. В отношениях супругов кипят страсти. Они поженились в 2008 году и развелись спустя восемь лет. В прошлом году актер и олимпийская чемпионка снова сыграли свадьбу. У них двое детей — сын Мик-Анжель-Крист и дочь Эва-Влада.