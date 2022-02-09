Норвежские журналисты "довели" Елену Вяльбе
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе отказалась общаться с норвежскими журналистами, объявив им бойкот. Такое решение она приняла из-за высказываний норвежцев о допинге у российских лыжников, пишет "Спорт-Экспресс".
"Какие-то недоумки решили стать читаемыми и прикрыли неудачу первой гонки таким способом. Я на это спокойно реагировать не могу", - сказала Вяльбе.
Она также потребовала извинений от репортеров из Норвегии. По словам тренера, подобные вопросы являются нарушением всех правил.
После победы россиянина Александра Большунова в скиатлоне журналист NRK Ян Петтер Сальтведт заявил, что спортсмена и его соотечественников не должно быть на Олимпиаде в Пекине. Чемпион мира 2011 года, канадский лыжник Девон Кершоу заступился за атлета, посчитав такие вопросы бессердечными и ставящими участника Игр в безвыходное положение.допинг российские спортсмены Елена Вяльбе норвежские журналисты СМИ