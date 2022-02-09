Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Норвежские журналисты "довели" Елену Вяльбе

Норвежские журналисты "довели" Елену Вяльбе

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе отказалась общаться с норвежскими журналистами, объявив им бойкот. Такое решение она приняла из-за высказываний норвежцев о допинге у российских лыжников, пишет "Спорт-Экспресс".

"Какие-то недоумки решили стать читаемыми и прикрыли неудачу первой гонки таким способом. Я на это спокойно реагировать не могу", - сказала Вяльбе.


Она также потребовала извинений от репортеров из Норвегии. По словам тренера, подобные вопросы являются нарушением всех правил.

Это нарушение всех мыслимых или немыслимых правил. Ни я, ни мои спортсмены ни разу не вспомнили про дисквалификации их спортсменов, которых было немало.

После победы россиянина Александра Большунова в скиатлоне журналист NRK Ян Петтер Сальтведт заявил, что спортсмена и его соотечественников не должно быть на Олимпиаде в Пекине. Чемпион мира 2011 года, канадский лыжник Девон Кершоу заступился за атлета, посчитав такие вопросы бессердечными и ставящими участника Игр в безвыходное положение.

допинг российские спортсмены Елена Вяльбе норвежские журналисты СМИ
# Главные новости

По материалам: uposters.ru

Последние новости

Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Виктория Боня впервые поделилась фото с новым возлюбленным
Виктория Боня впервые поделилась фото с новым возлюбленным
Максим Галкин высказался об отношениях с Аллой Пугачевой
Максим Галкин высказался об отношениях с Аллой Пугачевой
Норвежские журналисты "довели" Елену Вяльбе
Норвежские журналисты "довели" Елену Вяльбе
Триумф Адель, редкий выход Кортни Кокс с бойфрендом и неудача Måneskin: как прошла церемония BRIT Awards
Триумф Адель, редкий выход Кортни Кокс с бойфрендом и неудача
Издательство Bandai Namco объявило о новой смене логотипа
Издательство Bandai Namco объявило о новой смене логотипа
Аналитик: микротранзакции и DLC дают больше выручки в немобильном сегменте, чем продажа игр
Аналитик: микротранзакции и DLC дают больше выручки в немобильном
Долгожданная игра RPG Time! The Legend of Wright выходит на Xbox в марте
Долгожданная игра RPG Time! The Legend of Wright выходит на Xbox в
У Blizzard в разработке необъявленная RPG по известной франшизе
У Blizzard в разработке необъявленная RPG по известной франшизе
Что я хотел Vs. Что получил: Люди в сети поделилилсь их забавными историями разочарования
Что я хотел Vs. Что получил: Люди в сети поделилилсь их забавными
Снимающих жилье россиян предупредили о рейдах
Снимающих жилье россиян предупредили о рейдах
Принципиальная разница между обыкновенными и честными
Принципиальная разница между обыкновенными и честными

Топ на сегодня

Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Стала известна истинная причина отмены встречи Зеленского с главой МИД ФРГ
Стала известна истинная причина отмены встречи Зеленского с главой
Бренда Сонг рассказала, как совмещает карьеру и материнство: "Я вставала в 4 утра и кормила грудью на съемочной площадке"
Бренда Сонг рассказала, как совмещает карьеру и материнство: "Я
СМИ: Квентин Тарантино и его жена Даниэлла Пик станут родителями во второй раз
СМИ: Квентин Тарантино и его жена Даниэлла Пик станут родителями во
32-летний сын актера Михаила Пореченкова попал в страшную аварию, разбив машину всмятку
32-летний сын актера Михаила Пореченкова попал в страшную аварию,

Еще по теме

Канадский лыжник заступился за Большунова перед журналистами
Вяльбе поблагодарила лыжников РФ за серебро на ОИ-2018
FIS приняла разумное решение, допустив лыжников РФ до КМ, но это не победа - Вяльбе
Вяльбе считает, что МОК может не объявить во вторник решение по участию России в ОИ