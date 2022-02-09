Норвежские журналисты "довели" Елену Вяльбе

Вадим Карасев

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе отказалась общаться с норвежскими журналистами, объявив им бойкот. Такое решение она приняла из-за высказываний норвежцев о допинге у российских лыжников, пишет "Спорт-Экспресс".

"Какие-то недоумки решили стать читаемыми и прикрыли неудачу первой гонки таким способом. Я на это спокойно реагировать не могу", - сказала Вяльбе.

Она также потребовала извинений от репортеров из Норвегии. По словам тренера, подобные вопросы являются нарушением всех правил.

Это нарушение всех мыслимых или немыслимых правил. Ни я, ни мои спортсмены ни разу не вспомнили про дисквалификации их спортсменов, которых было немало.

После победы россиянина Александра Большунова в скиатлоне журналист NRK Ян Петтер Сальтведт заявил, что спортсмена и его соотечественников не должно быть на Олимпиаде в Пекине. Чемпион мира 2011 года, канадский лыжник Девон Кершоу заступился за атлета, посчитав такие вопросы бессердечными и ставящими участника Игр в безвыходное положение.

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