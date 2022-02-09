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Педагогам Москвы с 9 по 11 февраля расскажут о технологиях театральной педагогики

Педагогам Москвы с 9 по 11 февраля расскажут о технологиях театральной педагогики

Для учителей Москвы с 9 по 11 февраля пройдет серия онлайн-занятий в рамках комплексного тренинга «Современный урок и технологии театральной педагогики», сообщает Департамент образования и науки города Москвы.

Мероприятие организует Городской методический центр.

Участники научатся преодолевать волнение перед аудиторией, работать с артикуляцией и дыханием, познакомятся с упражнениями на развитие дикции, освоят актерские приемы удержания внимания, изучат законы логики речи. Занятия будут посвящены и современным технологиям, правилам организации уроков в онлайн-формате, сетевым платформам и сервисам. Дополнительное внимание уделят навыкам онлайн-общения и организации обратной связи с учениками. Также спикеры объяснят принципы правильной мотивации и поделятся методиками противодействия профессиональному выгоранию.

«Столичные школы с большим энтузиазмом включились в работу по обсуждению возможностей театральной педагогики в системе образования, и следующим логическим шагом станет комплексный тренинг по использованию медиаресурсов и приемов театральной педагогики для учителей, который проведут практикующие специалисты: актеры, преподаватели театрального мастерства, режиссеры, драматурги, психологи, чтобы сформировать комплекс полезных технологий для использования в работе учителя», – отметил директор Городского методического центра Андрей Зинин.

Тренерами стали артистка театра и кино, педагог по сценической речи Юлия Ромашина, драматург, режиссер и телеведущая Дарья Витан, режиссер центра «Театр юных москвичей» Андрей Задубровский, сотрудник благотворительного фонда Александра Мирошниченко, учитель английского языка школы № 1317 Мария Яременко и практикующий психолог Мария Макарова.

# Общество

По материалам: edu.ru

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