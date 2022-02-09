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Появились первые обзоры xScreen — портативного экрана для Xbox Series S

Появились первые обзоры xScreen — портативного экрана для Xbox Series S


В прошлом году портативный экран для Xbox Series S, который называется xScreen, собрал необходимую сумму для релиза на Kickstarter, и сделали это разработчики довольно быстро. В феврале экран начали доставлять покупателям, плюс его можно приобрести на сайте разработчиков — стоимость устройства составляет $250.

Стали появляться в сети первые обзоры xScreen, и в целом об экране отзываются положительно. Можно ознакомиться с обзорами на Youtube или на сайтах, например, videogameschronicle (портал поставил устройству оценку 4 из 5).

Большинство обзорщиков, которые уже опробовали устройство, отмечают его качество исполнения. Говорится, что оно идеально сочетается с приставкой Xbox Series S и выглядит почти как официальный аксессуар для консоли. При этом, устройство легко подсоединять и отсоединять от приставки, что ранее разработчики xScreen демонстрировали и в рамках промо-видео.

К плюсам xScreen относят и матрицу самого экрана. В устройстве используется экран диагональю 11,6 дюймов с разрешением 1080p и 60 Гц. Отмечается, что качество картинки вполне хорошее.

Один из важных моментов, который волновал игроков заинтересованных в xScreen, связан с возможным перегревом экрана при закрытом состоянии (сами создатели xScreen говорили, что такой проблемы нет даже если не выключать полностью консоль и оставлять ее в ждущем режиме, но игроки не хотят рисковать). Портал VGC пишет, что данную проблему легко решить:

При включенном HDMI-CEC закрытие крышки xScreen также мгновенно выключит Xbox. Это приятный штрих, который поможет избежать перегрева, если младший член семьи закончит свою сессию и закроет крышку, не выключая консоль.

К минусам устройства xScreen относят его стоимость (напоминаем, что это $250) и закрытые разъемы. Когда устройство закреплено на Xbox Series S, закрыт разъем для проводного подключения интернета и один из USB.

Ниже можно посмотреть один из видеообзоров xScreen с Youtube:


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По материалам: newxboxone

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