Правительство определилось, как будет регулировать криптовалюты

Вадим Карасев

Правительство России избрало концепцию, в соответствии с которой будет осуществляться регулирование оборота криптовалют. Решено не запрещать виртуальные платежные средства, а вместо этого ввести идентификацию клиентов и контроль за операторами платежей.

Разработкой закона, который установит четкие принципы обороны криптовалют, занимаются Минфин и Центробанк. Они должны представить его первый черновик уже к 18 февраля, сообщает РБК, ссылаясь на протокол совещания у заместителя председателя правительства Дмитрия Григоренко.

Концепция предусматривает проведение всех операций с криптовалютами через российские банки. Клиенты будут разделены на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов. Таким образом чиновники рассчитывают обеспечить надлежащий контроль над операциями. Отслеживать платежи будут при помощи сервиса "Прозрачный блокчейн", автоматически анализирующего транзакции при помощи искусственного интеллекта.

Как сообщал Ruposters, в ЦБ рассматривают возможность запрета на операции с "криптой" для нефинансовых организаций.

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