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Принципиальная разница между обыкновенными и честными

Принципиальная разница между обыкновенными и честными


Однажды пришел цветочник к парикмахеру постричься. Когда пришла очередь платить, парикмахер сказал:
"Я не могу взять деньги. На этой неделе я стригу на общественных началах". Цветочник поблагодарил его и ушёл. На следующее утро, когда парикмахер пришел открыть своё заведение, перед дверью он нашел благодарственное письмо и двенадцать роз.
Затем пришел постричься пекарь, но когда он захотел заплатить, парикмахер сказал: "Я не могу взять деньги. На этой неделе я стригу на общественных началах". Пекарь довольный, ушёл. На следующее утро парикмахер обнаружил у двери благодарственное письмо и двенадцать пирожных.
Пришел стричься сенатор и когда собрался платить, парикмахер опять- таки сказал: "Я не могу взять деньги. На этой неделе я стригу на общественных началах". Сенатор обрадовалсч и ушел.
На следующий день, когда парикмахер пришёл на работу, у двери стояло двенадцать сенаторов, десять депутатов, пятнадцать советников, мэр и несколько министров, жена мэра и шесть детей - все на бесплатную стрижку.
В этом, дорогой мой друг, и заключается разница между обыкновенными людьми и членами группы " честных" людей, которые нами управляют.
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По материалам: Sivator

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