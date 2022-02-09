Принципиальная разница между обыкновенными и честными

Однажды пришел цветочник к парикмахеру постричься. Когда пришла очередь платить, парикмахер сказал:. Цветочник поблагодарил его и ушёл. На следующее утро, когда парикмахер пришел открыть своё заведение, перед дверью он нашел благодарственное письмо и двенадцать роз.Затем пришел постричься пекарь, но когда он захотел заплатить, парикмахер сказал:. Пекарь довольный, ушёл. На следующее утро парикмахер обнаружил у двери благодарственное письмо и двенадцать пирожных.Пришел стричься сенатор и когда собрался платить, парикмахер опять- таки сказал:. Сенатор обрадовалсч и ушел.На следующий день, когда парикмахер пришёл на работу, у двери стояло двенадцать сенаторов, десять депутатов, пятнадцать советников, мэр и несколько министров, жена мэра и шесть детей - все на бесплатную стрижку.В этом, дорогой мой друг, и заключается разница между обыкновенными людьми и членами группы " честных" людей, которые нами управляют.