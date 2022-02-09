Профессор, лечивший Анастасию Заворотнюк, рассказал о ее состоянии

Несколько лет назад у актрисы Анастасии Заворотнюк обнаружили онкологию. Супруг актрисы Петр Чернышев работает не покладая рук, чтобы оплатить дорогостоящие лекарства и лечение. Оказалось, для артистки даже разработали индивидуальную вакцину. Член-корреспондент Российской академии наук, профессор, главный научный сотрудник Института молекулярной биологии РАН Петр Чумаков рассказал, как сейчас себя чувствует 50-летняя звезда «Моей прекрасной няни». «Не все так плохо у Заворотнюк, хотя болезнь тяжелая, — заявил специалист. — Я имел дело с раковыми клетками Анастасии, мы протестировали их на чувствительность к вирусам. Ее муж Петр Чернышев сказал, что если понадобится, то они обратятся к нам за нашими экспериментальными препаратами. Мы работаем на самых поздних стадиях рака, когда все возможности традиционной медицины испробованы. Но раз они не обратились больше, значит, не все так плохо. Знаю, что в Институте Петрова в Питере делали для нее персональную вакцину против рака из ее клеток. Возможно, благодаря этому и продлевают ее жизнь».Анастасия Заворотнюк Из-за болезни Анастасия сильно поправилась, она с трудом узнаваема. Артистка не в силах самостоятельно передвигаться. Кроме того, ходят слухи, что звезда кино почти не говорит. «Бывает, что нарушается речевая функция из-за отечных явлений в мозге, тормозится работа каких-то центров. Но часто отек сходит, и все (в том числе речь) возвращается. Нельзя по косвенным вещам делать прогнозы. Мозг в чем-то работает, а в чем-то — нет. Частичный паралич. Во время операции актрисе удалили довольно большую часть: опухоль и ткани вокруг — и какие-то функции неизбежно нарушились. Может нарушиться логическое мышление. Мозговая деятельность, безусловно, повреждена. Это же болезнь головного мозга, поэтому он не может не повредиться. Но это не значит, что она стала неадекватной», — заключил Чумаков «КП».