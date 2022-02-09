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Работники гражданской авиации сегодня отмечают праздник

Работники гражданской авиации сегодня отмечают праздник

00:57  Автор: Анна Шушкина



Ежегодно 9 февраля в России отмечается профессиональный праздник — День работника гражданской авиации. Он был установлен Указом Президента от 9 февраля 2013 года и приурочен к дате возникновения отечественного воздушного флота.

Хотя пассажирские воздушные перевозки зародились в стране еще в 1910 году, но именно 9 февраля 1923 года в России официально появилась гражданская авиация, задачами которой стало — перевозить пассажиров, путешествующих по служебным или личным делам, почту и разного рода грузы. В этот день Совет Труда и Обороны СССР принял постановление «Об организации Совета по гражданской авиации».

Первым маршрутом, по которому могли отправиться авиапассажиры, стал «Москва — Нижний Новгород» протяженностью 420 километров.

В 1932 году в СССР утвердили специальный флаг гражданской авиации, ввели форменную одежду и знаки различия для персонала. В этом же году новая отрасль получила имя, известное и по сей день, — «Аэрофлот».

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В годы Великой Отечественной войны летчики «Аэрофлота» выполняли особо важные полёты не только по стране, но и к линии фронта, в тыл врага и за границу.

После войны международное воздушное сообщение стало активно расширяться. Появились новые более совершенные самолеты: Ил-12 и Ил-14, в 1956 году на внутренние и международные линии вышел первый в мире реактивный самолёт Ту-104, а через год совершил полёт турбовинтовой самолёт Ил-18.

В конце 1950-х годов прошел испытания и начал регулярные полёты самый большой в то время лайнер Ту-114, который позже был заменён на дальних трассах новым отечественным самолётом Ил-62.

День 9 февраля в истории


Гражданская авиация сейчас это сложная многоцелевая отрасль с обширным и разнообразным парком воздушных судов, с широкой сетью аэропортов, учебных и научных заведений. Кроме того, она имеет множество ремонтных предприятий, разветвлённую систему управления воздушным движением, а также некоторыми другими структурами, которые и обеспечивают её жизнедеятельность.

В свой профессиональный праздник принимают поздравления российские пилоты, бортпроводники, технические работники данной отрасли, благодаря которым в воздух ежедневно поднимаются сотни самолётов по всей стране.

Международный день гражданской авиации в мире отмечают 7 декабря.



#авиа #история #праздники


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# Общество / Главные новости

По материалам: pnp.ru

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