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Разработчики Atomic Heart: про консольные версии игры и трассировку лучей

Разработчики Atomic Heart: про консольные версии игры и трассировку лучей


Создатели Atomic Heart из российской студии Mundfish представили новый трейлер проекта на канале IGN. Вместе с тем, на сайте IGN появилось небольшое интервью с разработчиками, в котором они поделились некоторыми деталями игры Atomic Heart.

Из интервью стало известно, что проект разрабатывается с начала 2017 года (напомним, что релиз запланирован на конец 2022 года). Atomic Heart должна выйти на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и PC. Пока разработчики не называют точные технические характеристики проекта, отмечая, что на Xbox Series X и Playstation 5 будет динамическое разрешение 4K:

Atomic Heart — динамичный шутер, насыщенный действиями, поэтому мы ориентируемся на динамическое 4K для текущего поколения. Это то, как проект задумывается для игры.

Кроме того, разработчики отмечают, что они работают «над внедрением трассировки лучей на как можно большем количестве платформ». Вероятно, речь снова про консоли Xbox Series X и Playstation 5, но пока официально трассировка лучей для них не подтверждена.


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Напомним, точная дата релиза Atomic Heart пока держится в секрете — игру стоит ожидать в конце 2022 года.

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По материалам: newxboxone

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