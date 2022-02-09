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Россия амнистировала и разрешила вернуться 120 тысячам мигрантов из Таджикистана

Россия амнистировала и разрешила вернуться 120 тысячам мигрантов из Таджикистана

Российские власти амнистировали более 120 590 трудовых мигрантов из Таджикистана, теперь они могут вернуться в РФ и продолжить работать, сообщила министр труда, миграции и занятости населения республики Ширин Амонзода на пресс-конференции в Бушанбе.

Речь идет о гражданах Таджикистана, которым в 2021 году запретили въезд в Россию из-за нарушений законодательства и порядка проживания. Министр уточнила, что решение об амнистии было принято в результате переговоров с Москвой. По информации таджикской стороны, в общей сложности въезд в Россию был закрыт для 230 тысяч граждан Таджикистана.


Согласно приведенным чиновницей данным, в 2020 году из-за ограничений, связанных с пандемией, в Россию уехали на заработки лишь 129 тысяч мигрантов, тогда как в 2021-м их было уже 352 тысячи. Кроме того, в прошлом году порядка 150 тысяч таджиков легализовали свое присутствие на территории РФ, что снизило риск их депортации.

Как писал Ruposters, ранее мигрантов предложили высылать из России за преступления их детей.

мигранты Таджикистан Ширин Амонзода
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По материалам: uposters.ru

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