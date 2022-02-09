Россия амнистировала и разрешила вернуться 120 тысячам мигрантов из Таджикистана

Вадим Карасев

Российские власти амнистировали более 120 590 трудовых мигрантов из Таджикистана, теперь они могут вернуться в РФ и продолжить работать, сообщила министр труда, миграции и занятости населения республики Ширин Амонзода на пресс-конференции в Бушанбе.

Речь идет о гражданах Таджикистана, которым в 2021 году запретили въезд в Россию из-за нарушений законодательства и порядка проживания. Министр уточнила, что решение об амнистии было принято в результате переговоров с Москвой. По информации таджикской стороны, в общей сложности въезд в Россию был закрыт для 230 тысяч граждан Таджикистана.

Согласно приведенным чиновницей данным, в 2020 году из-за ограничений, связанных с пандемией, в Россию уехали на заработки лишь 129 тысяч мигрантов, тогда как в 2021-м их было уже 352 тысячи. Кроме того, в прошлом году порядка 150 тысяч таджиков легализовали свое присутствие на территории РФ, что снизило риск их депортации.

Как писал Ruposters, ранее мигрантов предложили высылать из России за преступления их детей.

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