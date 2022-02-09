Самые юные маньяки и убийцы в истории

7. Владимир ВинничевскийВозраст на момент совершения преступлений: 16 летЗа свою недолгую, но кровавую «карьеру» в 1938—1939 годах самый юный маньяк СССР напал на 18 детей в возрасте от 2 до 4 лет. Из них 8 погибло, а выжившие дети, в силу своего возраста, не могли дать четкого описания преступника.Своих жертв Винничевский душил, а иногда добивал холодным оружием. Как выяснилось на следствии, он совершал нападения ради извращенного полового акта с жертвами.Поймали несовершеннолетнего серийного убийцу три курсанта Свердловской школы рабоче-крестьянской милиции, патрулирующие улицы Свердловска. Они проследили за подозрительным молодым человеком, который нес заснувшего ребенка к лесному массиву. Там Винничевского и задержали, когда он уже начал душить мальчика.Винничевский не боялся расстрела, ведь его действия подпадали под 36-ю статью уголовного кодекса РСФСР «Умышленное убийство с использованием беспомощного положения убитого». А за это полагалось до 10 лет тюрьмы.Однако судили его за бандитизм, а по этой статье к несовершеннолетним можно было применять высшую меру наказания. В 1940 году приговор был приведен в исполнение.6. Алиса БустамантеВозраст: 15 летАлисе Бустаманте было всего 15 лет, когда она убила свою 9-летнюю соседку. Хотя девочка была единственной жертвой Алисы, выяснилось, что она выкопала несколько могил, которые, по мнению полиции, предназначались для ее младших братьев и сестры.В настоящее время Бустаманте отбывает пожизненное заключение с возможностью условно-досрочного освобождения через 30 лет.Мать Алисы, по понятным причинам отреклась от дочери, и назвала ее «злым монстром». Это убийство получило большую известность, потому что Алиса нашла время, чтобы задокументировать в своем дневнике свои эмоции до и после убийства, назвав свой поступок «…довольно приятным».5. Крейг ПрайсВозраст на время первого убийства: 13 летНесмотря на свой юный возраст Прайс прославился как один из самых жестоких молодых серийных убийц в США. Вначале он лишил жизни 27-летнюю женщину, а затем убил трех своих соседок – мать с детьми в возрасте от 8 до 10 лет. Удары были нанесены с такой силой, что лезвия ножа сломалось в теле одной из жертв.Когда Крейга арестовали, он не раскаялся и спокойно рассказывал о том, что сделал. Поскольку Крейгу еще не исполнилось 16 лет, по закону его должны были выпустить из тюрьмы по достижению 21-летнего возраста.Однако дело Крейга Прайса стало катализатором изменений в законодательстве штата Род-Айленд. Благодаря этому несовершеннолетних стали судить как взрослых за серьезные преступления.Хотя новые законы не могли быть применены к Прайсу задним числом, ему добавили еще 25 лет тюрьмы за нанесение ножевых ранений своему сокамернику Джошуа Дэвису.4. Жасмин РичардсонВозраст: 12 летЭтой девочке было всего 12 лет, когда она убила своего 8-летнего брата. Ее родители не одобряли общение Жасмин с 23-летним Джереми Стейнке, который утверждал, что он 300-летний оборотень, жаждущий крови. Он и подтолкнул свою малолетнюю возлюбленную на совершение преступления.Жасмин впустила Джереми в дом, когда ее семья спала. Он убил мать и отца девочки, а сама Жасмин зарезала ножом своего брата, который умолял ее о пощаде.Убийства сделали Ричардсон самой молодой убийцей в Канаде. Ее приговорили к 10-летнему заключению, 4 года из них она провела в психиатрической клинике. В мае 2016 года Жасмин вышла на свободу, сменила имя и пытается начать все с нуля.3. Мэри БеллВозраст: 11 летМэри Белл – самая малолетняя убийца в истории Великобритании. Психиатры, изучавшие ее дело, обнаружили, что девочка с раннего возраста подвергалась жестокому физическому и сексуальному насилию.Мэри неоднократно нападала на своих одноклассников в школе Делаваль-Роуд, пыталась их задушить, совершала акты вандализма и демонстрировала внезапные перепады настроения. А за день до своего 11-летия она задушила четырёхлетнего Мартина Брауна.Следующей жертвой Белл стал трехлетний Брайан Хоу – одной рукой девочка держала его за горло, а другой зажала нос. Она также нанесла малышу многочисленные удары ножницами, и по анализу ран следователи установили, что убийца не обладал большой физической силой.Когда Мэри схватили и судили, она заявила, что совершала свои злодеяния «только ради удовольствия, получаемого от убийства». Она провела в разных тюрьмах 12 лет, после чего была освобождена, и спустя несколько лет родила дочь. В 2009 году появилась информация о том, что Белл стала бабушкой. Ее дочь и внучка были включены в программу пожизненной анонимности.2. Джон Венеблс и Роберт ТомпсонВозраст: 10 лет (у обоих)В 1993 году Ливерпуль потрясло убийство трехлетнего Джеймса Балджера. Ребенок ненадолго остался без присмотра матери у двери мясной лавки, где его заметили два десятилетних мальчика, прогуливающих школу – Джон Венеблс и Роберт Томпсон.Они силой увели Джеймса, по пути избивали его, облили краской, бросали кирпичами и камнями. Когда ребенок уже не подавал признаков жизни, юные убийцы оставили его тело на железнодорожных путях, чтобы обставить все как несчастный случай.Найти их удалось благодаря камере видеонаблюдения, которая зафиксировала, как Джон и Роберт куда-то повели малыша. По пути троицу видели множество людей, но лишь двое подошли к ребятам. Одному из них юные преступники сказали, что идут с младшим братом, другому – что Джеймс заблудился, и они ведут его в полицию.За столь жестокое преступление Венеблс и Томсон провели 8 лет в тюрьме (каждый). Сейчас у них новые имена и документы.1. Амардип СадаВозраст: 8 летНа фото самый молодой серийный убийца в мире выглядит маленьким и слабым. Трудно поверить, что этот мальчик виновен в гибели трех человек. Он забил до смерти свою 8-месячную сестру, 6-месячную двоюродную сестру и 6-месячного соседа.Как и большинство серийных убийц Амардип не выказывал раскаяния в своих проступках и не понимал серьезности того, что он сделал. Его отправили в детский дом, пока ему не исполнится 18 лет. С тех пор никто не знает, что с ним стало