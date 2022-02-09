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Сергей Полунин запечатлелся на обложке глянца с беременной Еленой Ильиных

Сергей Полунин запечатлелся на обложке глянца с беременной Еленой Ильиных
Танцовщик Сергей Полунин и олимпийская чемпионка Елена Ильиных скоро станут родителями во второй раз. Олимпийская чемпионка в танцах на льду Елена Ильиных и знаменитый артист балета Сергей Полунин начали общаться в феврале 2019 года, встретились лишь спустя месяц, а уже 16 января 2020 года на свет появился их сын Мир. Разумеется, о своем новом статусе влюбленные сообщили лишь постфактум, когда появились на обложке популярного журнала с «беременной» фотосессией. На этот раз Елена и Сергей рассекретились до появления на свет второго наследника. Влюбленные снялись для обложки журнала ОК! На ней Сергей обнимает Елену со спины, а спортсменка придерживает рукой свой округлившийся живот.
                                     Сергей Полунин и беременная Елена Ильиных В интервью Елена рассказала, что засиживаться в декретном отпуске не собирается. Титулованная спортсменка (после завершения карьеры Ильиных принимает участие в танцевальных постановках Полунина) планирует вернуться к творчеству уже через месяц после появления второго малыша на свет. «Иногда мне кажется, что некоторые события в моей жизни случаются не вовремя, но каждый раз убеждаешься: всё к лучшему. В голове огромное количество разных идей: «Вот я бы могла в этом году и то и то реализовать», — но потом отпустила и перестала форсировать: всё в жизни делается в правильное время. Даже со второй беременностью — она случилась не совсем тогда, когда мы хотели», — заявила спортсменка.
Сергей Полунин и Елена Ильиных с сыном Миром Впрочем, такая скорость для этой пары обычное дело. Например, Мир уже в 2 месяца начал путешествовать с родителями. По мнению Полунина, для расширения мировоззрения ребенка очень важны путешествия, разная культурная среда, языки и традиции.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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