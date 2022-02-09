Снимающих жилье россиян предупредили о рейдах

Вадим Карасев

Муниципальные власти в разных регионах России начали активнее проводить рейды по квартирам в поисках серых арендаторов, в том числе с привлечением управляющих компаний (УК), пишет "Российская газета".

В январе налоговая инспекция в Вологодской области направила письма УК с просьбой сообщить о подтвержденных фактах сдачи жилья в аренду. Аналогичные запросы поступили в адрес управляющих компаний ряда городов-миллионников, рассказала директор ассоциации НП "Национальный жилищный конгресс" Татьяна Вепрецкая.

Издание напоминает, что Минфин еще в 2018 году выпустил методические рекомендации для регионов по увеличению доходов муниципальных и региональных бюджетов, где одним из методов было указано выявление случаев сдачи жилья без уплаты НДФЛ. Стимулировать такую деятельность предлагалось с помощью грантов за прирост налоговых поступлений. В ведомстве также выступили с инициативой создать горячие линии, на которые можно было бы сообщить о серых арендаторах.

Города уже начали отчитываться о внедрении этих мер, однако массовых рассылок запросов от налоговой и муниципальных властей в УК и ТСЖ пока не наблюдается, говорят в Ассоциации компаний, обслуживающих недвижимость (АКОН). Эксперты отмечают, что налоговые органы и без таких запросов получают необходимую информацию из баз данных квартир, объявлений риелторов и от персонала ТСЖ и УК.



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