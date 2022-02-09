Сын Наташи Королевой собрался съехать от родителей

Певица Наташа Королева рассказала о судьбе сыне Архипе. Артистка собралась окончательно отпустить сына во взрослую жизнь. Как выяснилось, в ближайшее время Архип съедет из дома родителей в съемное жилье. Первое время певица будет помогать 20-летнему сыну расплачиваться за квартиру. Королева понимает, что аренда недвижимости в столице стоит больших денег, которых у Архипа пока нет. На карманные расходы сын Наташи зарабатывает уже самостоятельно. Он устроился репетитором японского языка и за одно занятие берет 5000 тысяч рублей. Помимо этого Архип получает гонорар за участие в различных шоу — например, в проекте «Две звезды. Отцы и дети» на Первом канале. «Архип планирует снять квартиру, чтобы уйти на самостоятельные хлеба. Конечно, я ему дам сумму на задаток. Потому что снять квартиру в Москве – это сейчас удовольствие дорогое», — сказала Королева.Сын Наташи Королевой Артистка уверяет, что давно предлагала Архипу начать жить одному, но он никак не мог на это решиться. Не так давно он начал жить вместе со своей возлюбленной — стриптизершей Мелиссой. Известно, что Королевой не нравится выбор сына, поэтому вряд ли она была довольна тем, что танцовщица поселилась в её доме. Впрочем, скоро эта проблема будет решена. По словам Наташи, она спокойна за будущее своего сына. «Сейчас пришло время, он созрел. Я отпускаю его без тревоги. Потому как знаю: Архип с правильным пониманием жизни», — цитирует Королеву «Собеседник». Напомним, что на перемены в жизни недавно решился и муж Королевой Сергей Глушко. Он понял, что ему пора уходить из стриптиза. На замену танцев пришел другой вид искусства — Тарзан теперь художник.