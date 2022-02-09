Take-Two говорит о возможных сиквелах LA Noire, Max Payne и Midnight Club





Take-Two отчиталась о доходах, в очередной раз представив отличные цифры продаж Grand Theft Auto и Red Dead Redemption. Некоторые игроки предполагали, что в рамках отчета или разговора с инвесторами Take-Two может рассказать больше о недавно анонсированном проекте Grand Theft Auto VI, но этого не произошло. Однако, кое-что интересное о будущем Take-Two все-таки сказано в рамках разговора с акционерами было.

Штраус Зелник, руководитель Take-Two, заявил, что у компании в портфеле большое количество франшиз, которые они хотели бы продолжить:

У нас самая мощная и разнообразная линейка продуктов в истории нашей компании, состоящая из новых объектов интеллектуальной собственности, а также сиквелов многих наших любимых франшиз. Мы с нетерпением ждем выхода многих из этих игр в ближайшие месяцы и далее.

После этого, как сообщает портал dualshockers, генеральный директор Take-Two продемонстрировал слайды с потенциальными кандидатами на сиквелы, среди которых были LA Noire, Max Payne и Midnight Club.

Отметим, что в последнее время появлялось много слухов о перезапуске Bully или выпуске новой части игры, но про данный проект ничего сказано не было.