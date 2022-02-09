Татьяна Тарасова в шоке от допинг скандала на Олимпиаде

Тренер Татьяна Тарасова высказалась об обвинениях в адрес российских фигуристов. На зимней Олимпиаде-2022, проходящей в настоящее время в Пекине, назревает громкий допинг-скандал — в центре внимания вновь российские спортсмены. На этот раз заподозрили в нечестной игре отечественных фигуристов, завоевавших золотую медаль в командном соревновании. Сообщается, что кто-то из атлетов сдал подозрительную допинг-пробу перед началом Олимпиады, поэтому в ситуацию вмешался Международный олимпийский комитет, а награждение спортсменов отложили сначала с 7-го февраля на 8-е, а теперь уже на неопределенный срок. И теперь все громче звучат предположения, что оно вообще не состоится, потому что нашу сборную лишат «золота».Татьяна Тарасова Имя фигуриста, заподозренного в приеме допинга, не разглашается, однако 9 февраля очередная тренировка нашей сборной прошла без Камилы Валиевой, Марка Кондтратюка и пары Анастасии Мишиной и Александра Галлямова. На лед вышли лишь Виктория Синицина с Никитой Кацалаповым, а также Александра Трусова и Анна Щербакова. Пока других подробностей о ситуации не поступало, однако на скандал уже с возмущением отреагировали в России. Именитая тренера Татьяна Тарасова заявила, что считает просто абсурдным обвинение в употреблении допинга в адрес наших фигуристов, ведь почти все спортсмены, участвовавшие в состязании, еще очень молоды и не могли принимать ничего противозаконного. «Не представляю, кто это может быть. Я в это не верю. Это очередной наброс на Россию! У нас все чисто. По-другому у нас быть не может! Это катаются дети, какие у них допинг-пробы? Смешно! Я ни во что не верю! И я не буду в это верить! У нас абсолютно чистые спортсмены. Это даже смешно — детям предлагать допинг», — возмутилась наставница олимпийских чемпионов в интервью tele-sport.ru.