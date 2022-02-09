Триумф Адель, редкий выход Кортни Кокс с бойфрендом и неудача Måneskin: как прошла церемония BRIT Awards

Вадим Карасев

В Лондоне состоялась церемония вручения премии BRIT Awards, где традиционно наградили лучших музыкантов и исполнителей. Триумфатором премии стала Адель. Певица, вернувшаяся в прошлом году с новым альбомом, завоевала сразу три статуэтки в главных номинациях: "Артист года", "Песня года" и "Альбом года". Как прошла церемония и кто еще стал победителем, рассказываем в нашем материале.

Красная дорожка

Кроме Адель, на церемонию, конечно, пришли и многие другие номинанты (в конце вечера кто-то из них уже был в статусе победителя), в том числе Эд Ширан, кумир зумеров Оливия Родриго, группа Måneskin (забегая вперед, скажем, что удача зажигательным итальянцам в этот раз не улыбнулась) и другие.





АдельОливия РодригоЭд ШиранЭшли РобертсТом ДейлиДэвид Гетта и Беки ХиллMåneskinСалли и Ронни ВудЛеннон Галлахер и Молли МуришТалия СтормGriff

Шоу

Гвоздем концертной программы снова стала Адель — это было ее первое выступление с Великобритании с 2016 года. Живых концертов дивы поклонники уже заждались — совсем недавно сорвались ее выступления в Лас-Вегасе.

Отмена концертов сопровождалась скандалом — сама певица заявила, что виной всему случаи заболевания ковидом в ее команде, а вот инсайдеры со стороны организаторов шоу говорили, что Адель попросту сорвала выступления, требуя фактически невыполнимых в короткие сроки изменений в конструкции сцены. Но все эти трудности певица, похоже, быстро позабыла и в прекрасном настроении отыграла свой мини-сет на церемонии, появившись на сцене в сверкающем платье Valentino и исполнив песню I Drink Wine.





Адель

Певица отметилась и трогательной речью, когда получила награду в номинации "Лучший альбом". Победу она посвятила своему сыну Анджело, который был очень "терпелив и добр", пока она работала над пластинкой.

Я очень горжусь собой за то, что придерживаюсь своих взглядов и выпускаю альбом, который был для меня таким личным, потому что сейчас мало кто делает подобные вещи,

— сказала Адель.

Певица также поблагодарила продюсера Инфло, который работал с ней над альбомом и стал его "неотъемлемой частью".

Он действительно изменил мою жизнь, не только с моей музыкой — он действительно помог мне во многих отношениях,

— отметила Адель.

Поклонников рок-музыки тоже ждал приятный сюрприз. В шоу принял участие Лиам Галлахер, который сейчас готовит к выпуску новый альбом — его релиз запланирован на май 2022 года.





Лиам Галлахер

Группа Måneskin победы в своей категории ("Иностранная группа") не добилась, но участники все-таки поднялись в этот вечер на сцену, чтобы вручить награду Wolf Alice в номинации "Группа года". Ронни Вуд из The Rolling Stones вручил награду Сэму Фендеру в категории "Альтернатива/рок".





Повышенное внимание публики вызвала категория "Лучшая иностранная песня", награда в которой досталась Оливии Родриго. Вручать статуэтки вышла Кортни Кокс со своим бойфрендом, участником группы Snow Patrol Джонни Макдэйдом — на публике пара появляется довольно редко, так что их совместный выход долго обсуждали в соцсетях.





Джонни Макдэйд и Кортни Кокс





Энн-МариЭд Ширан

Победители BRIT Awards

Артист года — Адель

Группа года — Wolf Alice

Песня года — Адель, Easy on Me

Новый артист — Little Simz

Альбом года — Адель, "30"





Адель

Альтернатива/рок — Сэм Фендер

Хип-хоп/рэп — Dave

Танцевальная музыка — Беки Хилл

Поп/R&B — Дуа Липа





Сэм Фендер

Иностранный артист года — Билли Айлиш

Иностранная группа — Silk Sonic

Иностранная песня года — Оливия Родриго, Good 4 U





Оливия Родриго

Восходящая звезда — Холли Хамберстоун

Продюсер года — Инфло

Автор песен — Эд Ширан





Эд ШиранНадя Бесчетникова