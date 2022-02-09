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У Blizzard в разработке необъявленная RPG по известной франшизе

У Blizzard в разработке необъявленная RPG по известной франшизе


Пару недель назад Blizzard анонсировала новый проект, находящийся сейчас в разработке — это игра в жанре «выживач», в котором разработчики создают новый игровой мир. Но есть у команды Blizzard и другой пока не анонсированный проект, про который стало известно из списка вакансий.

На официальном сайте Blizzard в списке вакансий обнаружили намек на новый проект. Команда ищет ведущего дизайнера, который будет работать над необъявленным проектом. Некоторые детали, которые стали известны из вакансии:



Это ролевая игра по уже существующей франшизе. От соискателя, помимо прочего, требуется «любить ролевые игры (настольные и компьютерные)».



Новый сотрудник должен иметь «опыт построения мира и написания сценариев для ролевых игр».



Новичок Blizzard должен знать миры студии и ее игровые ценности.



Он должен уметь «создавать однопользовательские миссии, квесты, истории, персонажей и события».

Отметим, что ранее уже появлялись слухи о некотором проекте Blizzard, который сейчас в разработке. Инсайдер Джез Корден заявлял, что не ожидал анонс «выживача» от Blizzard, и он думал, что анонсируют другую игру, которая сейчас в разработке.

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По материалам: newxboxone

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