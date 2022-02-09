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В Иркутской области 14 февраля стартует VII Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы»

В Иркутской области 14 февраля стартует VII Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы»

В Иркутской области с 14 по 18 февраля пройдет VII Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия), сообщает Министерство образования Иркутской области.

Мероприятие состоится очно на 26 площадках в разных муниципалитетах области, при этом будут соблюдаться все санитарно-противоэпидемиологические меры. В онлайн-формате состоится только открытие и закрытие чемпионата.

«Региональный чемпионат пройдет по 63 компетенциям. В этом году добавятся новые компетенции, например «Фрезерные работы на станках с ЧПУ», «Музейная педагогика», «Бухгалтерский учет» и другие. То есть мы расширяем направления чемпионата. Его цель – популяризация рабочих профессий, подготовка востребованных, хорошо обученных выпускников учреждений среднего профессионального образования», – сказал министр образования Иркутской области Максим Парфенов.

На площадках чемпионата будут соревноваться больше 400 конкурсантов.

«Ребята, проявившие себя на региональном чемпионате, будут заявлены на отборочные чемпионаты российского уровня. Кстати, в этом году Иркутская область впервые получила почетное право провести отборочные соревнования Национального чемпионата Ворлдскиллс. Соревнования пройдут в апреле по шести компетенциям», – отметил Максим Парфенов.

WorldSkills – это международное некоммерческое движение, созданное с целью повышения престижа рабочих профессий и развития профессионального образования путем гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире. Раз в два года WorldSkills проводит международные соревнования профессионального мастерства. РФ присоединилась к движению в 2012 году.

# Общество

По материалам: edu.ru

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