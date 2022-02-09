В Minecraft Dungeons уже больше 15 миллионов игроков, в игре стартует новое событие





В конце прошлого года в Minecraft Dungeons запустили систему сезонов, первый из которых стартовал 14 декабря. Разработчики продолжают активно развивать проект, а количество игроков, которые пробуют игру, продолжает расти.

Сегодня создатели Minecraft Dungeons объявили о новой важной цифре по числу игроков — их количество превысило 15 миллионов. К столь значимой цифре разработчики подготовили специальное игровое событие, которое продлится с 8 по 22 февраля. Оно получило название Festival of Frost, и в рамках этого события игроков ждут различные зимние испытания. Всем же, кто до 22 февраля войдет в игру, обещают выдать бесплатно в подарок предмет «Плащ ледолога».

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Напомним, релиз Minecraft Dungeons состоялся 26 мая 2020 года. Игра сразу после выхода была добавлена в Game Pass, при этом ее релиз состоялся на всех актуальных игровых платформах, а спустя полтора года проект добрался и до цифрового магазина Steam.