В Scarlet Nexus добавили новый уровень сложности и фоторежим
Издательство Bandai Namco выпустило обновление для игры Scarlet Nexus. Апдейт распространяется под номером 1.07, и он включает в себя ряд давно ожидаемых игроками функций.
Главное нововведение в Scarlet Nexus — фоторежим. Игра имеет уникальный графический стиль и игроки давно просили добавить в нее режим для создания красивых скриншотов. Теперь такой режим есть. В фоторежиме игроки могут навести нужным образом камеру, настроить ее наклон, убрать или добавить логотип и внести некоторые другие изменения перед созданием снимка.
Второе важное нововведением с обновлением — режим повышенной сложности: Very Hard. В этом режиме рекомендуют играть тем, кто уже прошел игру ранее и хочет снова к ней вернуться.
Есть и некоторые другие менее значительные изменения, вроде новых испытаний, плагинов поддержки, предметов и прочего.
『Downloading Latest Update』— Scarlet Nexus (@scarlet_nexus) February 8, 2022
Attention all OSF members: Free Update ver.1.07 is now available. Upgrades include:
🔺 New Feature: Photo-Mode
🔺 New Difficulty: Very Hard
🔺 Equipable Support Plugins + More
Order: https://t.co/U2KM4ZQQXP pic.twitter.com/zHhE5PtXU2
Напомним, игра Scarlet Nexus доступна в подписке Game Pass.