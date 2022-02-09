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В Scarlet Nexus добавили новый уровень сложности и фоторежим

В Scarlet Nexus добавили новый уровень сложности и фоторежим


Издательство Bandai Namco выпустило обновление для игры Scarlet Nexus. Апдейт распространяется под номером 1.07, и он включает в себя ряд давно ожидаемых игроками функций.

Главное нововведение в Scarlet Nexus — фоторежим. Игра имеет уникальный графический стиль и игроки давно просили добавить в нее режим для создания красивых скриншотов. Теперь такой режим есть. В фоторежиме игроки могут навести нужным образом камеру, настроить ее наклон, убрать или добавить логотип и внести некоторые другие изменения перед созданием снимка.

Второе важное нововведением с обновлением — режим повышенной сложности: Very Hard. В этом режиме рекомендуют играть тем, кто уже прошел игру ранее и хочет снова к ней вернуться.

Есть и некоторые другие менее значительные изменения, вроде новых испытаний, плагинов поддержки, предметов и прочего.


Напомним, игра Scarlet Nexus доступна в подписке Game Pass.

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По материалам: newxboxone

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