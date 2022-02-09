В Scarlet Nexus добавили новый уровень сложности и фоторежим





Издательство Bandai Namco выпустило обновление для игры Scarlet Nexus. Апдейт распространяется под номером 1.07, и он включает в себя ряд давно ожидаемых игроками функций.

Главное нововведение в Scarlet Nexus — фоторежим. Игра имеет уникальный графический стиль и игроки давно просили добавить в нее режим для создания красивых скриншотов. Теперь такой режим есть. В фоторежиме игроки могут навести нужным образом камеру, настроить ее наклон, убрать или добавить логотип и внести некоторые другие изменения перед созданием снимка.

Второе важное нововведением с обновлением — режим повышенной сложности: Very Hard. В этом режиме рекомендуют играть тем, кто уже прошел игру ранее и хочет снова к ней вернуться.

Есть и некоторые другие менее значительные изменения, вроде новых испытаний, плагинов поддержки, предметов и прочего.

『Downloading Latest Update』



Attention all OSF members: Free Update ver.1.07 is now available. Upgrades include:

🔺 New Feature: Photo-Mode

🔺 New Difficulty: Very Hard

🔺 Equipable Support Plugins + More



Order: https://t.co/U2KM4ZQQXP pic.twitter.com/zHhE5PtXU2 — Scarlet Nexus (@scarlet_nexus) February 8, 2022



Напомним, игра Scarlet Nexus доступна в подписке Game Pass.