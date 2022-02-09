Вера Брежнева рассказала о пластической операции на груди

Певица Вера Брежнева высказалась о пластике. Грудь артистки интересует фанатов, пожалуй, больше, чем ее песни. Как только Вера Брежнева стала популярна, поклонники тут же начали судачить по поводу ее бюста. Дело в том, что многие подозревают, что артистка обращалась к пластическим хирургам, чтобы увеличить грудь. Сама же певица старалась обходить стороной беседы об операциях. Но недавно все же решила внести ясность. Об этом сообщает «Пятый канал».Вера Брежнева Накануне подписчик вновь задал вопрос по поводу увеличения груди. Исполнительница на этот раз ответила в своем «Инстаграм», видимо, желая расставить все точки над «i». «Я же вижу, что грудь сделана», – написал фолловер. Также он отметил, что сделан бюст певицы очень красиво. Брежнева же поспешила сказать, что все слухи – это домыслы, а потому не имеют ничего общего с реальностью. Она отметила, что вопрос этот очень индивидуален и ответить на него в сторис очень сложно. Однако Вера заявила, что казаться и быть на самом деле – это разные вещи. «Спасибо за комплимент, но вы ошибаетесь», – подытожила звезда. Напомним, что публика обсуждает «ненатуральность» внешности певицы практически с самого начала карьеры. Многие просто не могут поверить, что такая красота была дана артистке от природы. Так, некоторые даже начали сравнивать ранние фото Брежневой с более поздними. Фанаты уверены, что разница заметна. Однако звезда утверждает, что на изменения во внешности повлияли тренировки и правильное питание.