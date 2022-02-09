Виктория Боня впервые поделилась фото с новым возлюбленным

42-летняя экс-участница «Дома-2», Виктория Боня нашла нового любимого мужчину. Виктория Боня перестала скрывать свой новый роман. Долгое время телезвезда находилась в поиске серьезных отношений. Она предпринимала попытки завоевать сердце холостяка Марата Сафина, но дальше дружбы общение не зашло. Как видно, Боня быстро «переключилась» на другого мужчину. Накануне поздно вечером она поделилась первым фото с новым бойфрендом. Для интриги Виктория показала снимок, на котором её избранник позирует спиной к камере. В подписи к публикации в Instagram Боня написала: «Наконец-то я нашла человека, который разделяет со мной общие интересы. Мужчин много, но тех, кто смотрит с тобой в одну сторону гораздо меньше!💝».Виктория Боня с новым возлюбленным Никаких других подробностей нового романа — ни имени возлюбленного, ни планов на совместное будущее Виктория не раскрыла. Любопытно, что еще в декабре Виктория поделилась снимком с обручальным кольцом. «Ну что... Можете поздравить меня», — прокомментировала она своё роскошное украшение с бриллиантами. СМИ тут же сообщили о помолвке Бони, но тогда у журналистов не было никаких предположений о том, кто мог вручить ей роскошный подарок. Напомним, что Боня, отметившая осенью 42-летие, ни разу не была замужем. Ближе всего к свадьбе она была во время романа с Алексом Смерфитом, отцом её дочки Анджелины. Однако стать женой миллионера ей помешали обстоятельства.