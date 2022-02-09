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Все большее количество игроков требуют от EA вернуть деньги за Battlefield 2042

Все большее количество игроков требуют от EA вернуть деньги за Battlefield 2042


Battlefield 2042 стала разочарованием, как для фанатов серии, так и для новых игроков. Часть контента, который разработчики обещали и демонстрировали в трейлерах, игроки не увидели на релизе. Плюс к тому, релиз омрачился огромным количеством багов в новом шутере DICE.

В понедельник портал Windows Central обратил внимание на петицию на сайте Change.org, в котором игроки требуют от EA вернуть деньги за Battlefield 2042. В понедельник у петиции было всего около  5 тысяч подписавшихся, на данный момент их больше 30 тысяч. Она стремительно набирает обороты, и количество подписантов быстро растет.

В петиции говорится, что:

Выпуск EA Battlefield 2042 был издевательством над каждым покупателем, купившим эту видеоигру за 70 долларов США из-за ложной рекламы EA. Battlefield 2042 обошлась потребителям в миллионы долларов убытков и расстроила тысячи клиентов по всему миру.

Отмечается, что если петиция наберет 50 тысяч голосов, то «один из лучших юристов по групповым искам в стране готов взяться за наше дело против EA».

Напомним, EA на прошлой неделе объявила, что первый сезон в Battlefield 2042 начнется только летом.

# Актуальные новости

По материалам: newxboxone

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