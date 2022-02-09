Все большее количество игроков требуют от EA вернуть деньги за Battlefield 2042





Battlefield 2042 стала разочарованием, как для фанатов серии, так и для новых игроков. Часть контента, который разработчики обещали и демонстрировали в трейлерах, игроки не увидели на релизе. Плюс к тому, релиз омрачился огромным количеством багов в новом шутере DICE.

В понедельник портал Windows Central обратил внимание на петицию на сайте Change.org, в котором игроки требуют от EA вернуть деньги за Battlefield 2042. В понедельник у петиции было всего около 5 тысяч подписавшихся, на данный момент их больше 30 тысяч. Она стремительно набирает обороты, и количество подписантов быстро растет.

В петиции говорится, что:

Выпуск EA Battlefield 2042 был издевательством над каждым покупателем, купившим эту видеоигру за 70 долларов США из-за ложной рекламы EA. Battlefield 2042 обошлась потребителям в миллионы долларов убытков и расстроила тысячи клиентов по всему миру.

Отмечается, что если петиция наберет 50 тысяч голосов, то «один из лучших юристов по групповым искам в стране готов взяться за наше дело против EA».

Напомним, EA на прошлой неделе объявила, что первый сезон в Battlefield 2042 начнется только летом.