Вышло февральское обновление прошивки Xbox One и Xbox Series X | S с новой функцией





Сегодня вышло обновление прошивки для приставок Xbox One и Xbox Series X | S. Оно уже доступно для загрузки всем игрокам, на приставках Xbox Series X | S апдейт потребует загрузку около 750 Мб.

Обновление распространяется под номером 2202. Изменений, которые ждут игроков с этим обновлением, не так много. В первую очередь, оно направлено на устранение проблем с появлением меню Guide при нажатии на кнопку геймпада (раньше оно зависало у некоторых игроков).

Есть в апдейте и новая функция, которая ранее была доступна только инсайдерам, — установка фона на Xbox из Microsoft Edge. Теперь игроки могут устанавливать произвольные картинки из Microsoft Edge в качестве фона на приставке Xbox. Чтобы это сделать, достаточно найти в интернете через браузер Microsott Edge любое понравившееся изображение. Далее на него следует навести указатель в браузере и нажать на кнопку «Меню» (три полоски) на геймпаде. После этого выбрать вариант «Сделать фоновым рисунком». В правом верхнем углу появится оповещение, что фон установлен.

Напомним, что проверить наличие обновлений на Xbox можно в разделе «Параметры» — «Система» — «Обновления».