Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

2 новых бесплатных перка в Game Pass Ultimate уже доступны

2 новых бесплатных перка в Game Pass Ultimate уже доступны


Подписчикам Game Pass Ultimate стали доступны 2 новых бесплатных перка. Игроки могут забрать их через приложение Game Pass (на смартфонах или консоли), либо через приложение Xbox (на компьютере).

Rogue Company


Новый набор для Rogue Company приурочен ко второму году поддержки проекта. В рамках комплекта, который подготовили для подписчиков Game Pass Ultimate, игроков в Rogue Company ждут:



Эксклюзивный костюм Xbox для Dima.



20 тысяч XP боевого пропуска.

Напомним, что сама игра Rogue Company является условно-бесплатной. Забрать набор можно до 8 марта 2022 года.

Halo Infinite


Новый набор перков для Halo Infinite на февраль (их выдают каждый месяц) можно забрать до 8 марта 2022 года. В этом наборе:



Эксклюзивное покрытие винтовки BR75 Pass Tense.



4 бонуса к опыту.



4 Challenge Swap.

Перк предназначен для мультиплеера Halo Infinite, который является условно-бесплатным.

# Актуальные новости

По материалам: newxboxone

Последние новости

Инсайдеры подтвердили роман Матильды Шнуровой и бывшего участника шоу "Холостяк" Антона Криворотова
Инсайдеры подтвердили роман Матильды Шнуровой и бывшего участника шоу
Встреча весны в 2022 году: обновляем энергетику и привлекаем счастье
Встреча весны в 2022 году: обновляем энергетику и привлекаем счастье
2 новых бесплатных перка в Game Pass Ultimate уже доступны
2 новых бесплатных перка в Game Pass Ultimate уже доступны
Первое крупное сюжетное DLC для Evil Genius 2 уже доступно на Xbox
Первое крупное сюжетное DLC для Evil Genius 2 уже доступно на Xbox
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Джиган нелестно высказался о Дане Милохине
Джиган нелестно высказался о Дане Милохине
Владимир Жириновский был госпитализирован
Владимир Жириновский был госпитализирован
Школьница купила скромное красное платье на выпускной, а ее мать высмеяла девочку, ведь платье слишком «откровенное»
Школьница купила скромное красное платье на выпускной, а ее мать
Разработчики Atomic Heart: про консольные версии игры и трассировку лучей
Разработчики Atomic Heart: про консольные версии игры и трассировку
Вышло февральское обновление прошивки Xbox One и Xbox Series X | S с новой функцией
Вышло февральское обновление прошивки Xbox One и Xbox Series X | S с
Сергей Полунин запечатлелся на обложке глянца с беременной Еленой Ильиных
Сергей Полунин запечатлелся на обложке глянца с беременной Еленой
Дочка Анастасии Заворотнюк поссорилась с Петром Чернышевым
Дочка Анастасии Заворотнюк поссорилась с Петром Чернышевым

Топ на сегодня

Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Триумф Адель, редкий выход Кортни Кокс с бойфрендом и неудача Måneskin: как прошла церемония BRIT Awards
Триумф Адель, редкий выход Кортни Кокс с бойфрендом и неудача
Алла Пугачева выставила певицу Анастасию
Алла Пугачева выставила певицу Анастасию
Евгений Плющенко не доволен, что Камила Валиева выиграла золото
Евгений Плющенко не доволен, что Камила Валиева выиграла золото
Сын Наташи Королевой собрался съехать от родителей
Сын Наташи Королевой собрался съехать от родителей

Еще по теме

Новый бесплатный набор Halo Infinite доступен по Game Pass Ultimate
Подписчики Game Pass Ultimate получат эксклюзивный набор Pass Tense в Halo Infinite
Два новых перка доступны бесплатно подписчикам Game Pass Ultimate
Эксклюзивные бонусы в Halo Infinite для подписчиков Game Pass Ultimate уже доступны