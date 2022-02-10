2 новых бесплатных перка в Game Pass Ultimate уже доступны





Подписчикам Game Pass Ultimate стали доступны 2 новых бесплатных перка. Игроки могут забрать их через приложение Game Pass (на смартфонах или консоли), либо через приложение Xbox (на компьютере).

Rogue Company





Новый набор для Rogue Company приурочен ко второму году поддержки проекта. В рамках комплекта, который подготовили для подписчиков Game Pass Ultimate, игроков в Rogue Company ждут:

Эксклюзивный костюм Xbox для Dima.20 тысяч XP боевого пропуска.

Напомним, что сама игра Rogue Company является условно-бесплатной. Забрать набор можно до 8 марта 2022 года.

Halo Infinite





Новый набор перков для Halo Infinite на февраль (их выдают каждый месяц) можно забрать до 8 марта 2022 года. В этом наборе:

Эксклюзивное покрытие винтовки BR75 Pass Tense.4 бонуса к опыту.4 Challenge Swap.

Перк предназначен для мультиплеера Halo Infinite, который является условно-бесплатным.