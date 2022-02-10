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37-летняя жена Андрея Макаревича засветила округлившийся живот

37-летняя жена Андрея Макаревича засветила округлившийся живот
68-летний музыкант Андрей Макаревич скоро станет отцом четвертого ребенка. Жена  Андрея Макаревича, Эйнат Кляйн, появилась на одном из мероприятий с уже округлившимся животом. Несмотря на интересное положение, Эйнат Кляйн активно продолжает работать. Снимок, подтвердивший ее беременность, собственно, и был сделан на фестивале, где принимала участие жена музыканта. Она читала лекцию о вине. «Уже и животик такой красивый», «Здоровья Вам! Несравненная Эйнат! А всё остальное и так прилепится!», «Как Вас приятно видеть с округлившимся животиком. Очень рада за Вас, здоровья Вам и удачи» — пожелали подписчики.
Эйнат Кляйн Слухи о том, что четвертая жена Макаревича Эйнат Кляйн ждет ребенка, появились в СМИ еще в конце прошлого года. Но только на днях 68-летний музыкант подтвердил, что это радостное событие действительно произойдет. Для 37-летней журналистки, фотографа и гида это будет первый ребенок, а вот Макаревич станет отцом в четвертый раз. У артиста уже есть сын Иван, родившийся в браке с врачом Аллой Голубкиной в 1987 году. Его внебрачная дочь Дана 1975 года рождения проживает в Филадельфии. Кроме того, в отношениях с Анной Рождественской в 2000 году у него появилась дочь Анна. Макаревич и Кляйн поженились в декабре 2019 года. Многие отметили, что с молодой женой артист и сам стал выглядеть моложе лет на 10. Они ведут активный образ жизни, много путешествуют, узнают новое. Напомним, что Эйнат Кляйн на 31 год моложе своего мужа. Они познакомились как раз во время совместного отдыха. Эйнат по профессии историк: занимается изучением стран Ближнего Востока и Африки.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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