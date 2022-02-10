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Алена Шишкова опровергла роман с братом Миланы Тюльпановой

Алена Шишкова опровергла роман с братом Миланы Тюльпановой

Алена Шишкова опровергла роман с 17-летним сыном покойного сенатора Вадима Тюльпанова и братом Миланы Тюльпановой, Владиславом. Об этом она рассказала в инстаграме, отвечая на вопросы подписчиков. В ответ на вопрос, правда ли то, что говорят о ней и "17-летнем юноше", Алена ответила: "Конечно же, нет".

Несколько дней назад Владислав Тюльпанов, который в инстаграме называет себя политиком и ведет роскошный образ жизни, публично заявил о романе с экс-возлюбленной Тимати в интервью изданию "Собеседник".

На данный момент моя возлюбленная — бывшая девушка одного из самых известных рэперов. Рэп я не очень люблю, а вот бывших девушек рэперов — очень сильно. Я очень надеюсь на дальнейшее развитие наших отношений. Потому что Алена по-настоящему роскошна и красива. Мы с ней каждый день на связи, — рассказал он.


Владислав Тюльпанов

До этого юный политик не раз оставлял комментарии и комплименты в инстаграме модели, а она отвечала ему тем же.


Алена Шишкова

Однако, по словам Алены, никаких отношений у них нет. Сам Владислав уже прокомментировал публичный отказ Шишковой, написав у себя в сторис, что "романтика умирает".

Алена старается держать личную жизнь в тайне — после расставания с Тимати в 2015 году о ее возлюбленных ничего не известно. С рэпером Алена сохранила дружеские отношения после разрыва, пара вместе воспитывает дочь Алису.


Ксения Смирнова
# Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

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