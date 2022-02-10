Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Алена Шишкова рассказала о романе с несовершеннолетним

Алена Шишкова рассказала о романе с несовершеннолетним
Молодой человек рассказал о любовной связи с моделью Аленой Шишковой. В Сети активно обсуждают роман Алены Шишковой с несовершеннолетним братом Миланы Тюльпановой — Владом. Если молодой человек давно высказался по этому поводу, то бывшая невеста Тимати впервые прокомментировала слухи. 29-летняя Алена Шишкова решила раз и навсегда закрыть возникшую тему. Опровергнув роман с братом Тюльпановой, блондинка попросила больше не распускать сплетни о своей частной жизни. На вопрос любопытных «а правда ли то, что говорят о вас и 17-летнем юноше?» модель резко ответила: «Конечно же, нет!» К слову, экс-избранница Тимати вообще не любит афишировать дела сердечные. После расставания с рэпером Алена предпочитает умалчивать о своих чувствах.
Алена Шишкова Владислав тем временем публично признается Шишковой в любви и рассказывает о «романе». «Да, в данный момент моя возлюбленная — бывшая девушка одного из самых известных рэперов. Рэп я не очень люблю, а вот бывших девушек рэперов — очень сильно. Я очень надеюсь на дальнейшее развитие наших отношений, потому что Алена по-настоящему роскошна и красива. Мы с ней каждый день на связи. По телефону общаемся, по видеосвязи тоже. В этом плане меня все устраивает», — говорил на днях Влад «Собеседнику».
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

Последние новости

Разработчики CrossfireX услышали критику игроков на Xbox и готовят правки
Разработчики CrossfireX услышали критику игроков на Xbox и готовят
В Grounded уже больше 10 миллионов игроков, разработчики обозначили сроки релиза
В Grounded уже больше 10 миллионов игроков, разработчики обозначили
37-летняя жена Андрея Макаревича засветила округлившийся живот
37-летняя жена Андрея Макаревича засветила округлившийся живот
Алена Шишкова рассказала о романе с несовершеннолетним
Алена Шишкова рассказала о романе с несовершеннолетним
Принцесса Евгения опубликовала новые фотографии сына в честь его дня рождения
Принцесса Евгения опубликовала новые фотографии сына в честь его дня
Матвейчев: "И доктора, и кандидаты, и люди с высшим образованием в большей степени в Россию приезжают, а не уезжают"
Матвейчев: "И доктора, и кандидаты, и люди с высшим образованием
Михаил Пореченков заявил, что экстрасенсы зарабатывают на чужом горе
Михаил Пореченков заявил, что экстрасенсы зарабатывают на чужом горе
На фоне слухов о романе с Барановской Григорий Лепс мечтает вернуть жену
На фоне слухов о романе с Барановской Григорий Лепс мечтает вернуть
Алена Шишкова опровергла роман с братом Миланы Тюльпановой
Алена Шишкова опровергла роман с братом Миланы Тюльпановой
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
После твитов Маска про Байдена на Tesla подали в суд за расизм
После твитов Маска про Байдена на Tesla подали в суд за расизм
Президент Microsoft Брэд Смит: Xbox будет поступать с Call of Duty как с Minecraft
Президент Microsoft Брэд Смит: Xbox будет поступать с Call of Duty

Топ на сегодня

Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Сергей Полунин запечатлелся на обложке глянца с беременной Еленой Ильиных
Сергей Полунин запечатлелся на обложке глянца с беременной Еленой
Инсайдеры подтвердили роман Матильды Шнуровой и бывшего участника шоу "Холостяк" Антона Криворотова
Инсайдеры подтвердили роман Матильды Шнуровой и бывшего участника шоу
Дочка Анастасии Заворотнюк поссорилась с Петром Чернышевым
Дочка Анастасии Заворотнюк поссорилась с Петром Чернышевым
Владимир Жириновский был госпитализирован
Владимир Жириновский был госпитализирован

Еще по теме

Алена Шишкова опровергла роман с братом Миланы Тюльпановой
Алена Шишкова и Анастасия Решетова приняли участие в совместной фотосессии
Алена Шишкова прокомментировала роман с Гусейном Гасановым
Новая короткая стрижка Алены Шишковой не понравилась фанатам