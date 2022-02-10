Алена Шишкова рассказала о романе с несовершеннолетним

Молодой человек рассказал о любовной связи с моделью Аленой Шишковой. В Сети активно обсуждают роман Алены Шишковой с несовершеннолетним братом Миланы Тюльпановой — Владом. Если молодой человек давно высказался по этому поводу, то бывшая невеста Тимати впервые прокомментировала слухи. 29-летняя Алена Шишкова решила раз и навсегда закрыть возникшую тему. Опровергнув роман с братом Тюльпановой, блондинка попросила больше не распускать сплетни о своей частной жизни. На вопрос любопытных «а правда ли то, что говорят о вас и 17-летнем юноше?» модель резко ответила: «Конечно же, нет!» К слову, экс-избранница Тимати вообще не любит афишировать дела сердечные. После расставания с рэпером Алена предпочитает умалчивать о своих чувствах.Алена Шишкова Владислав тем временем публично признается Шишковой в любви и рассказывает о «романе». «Да, в данный момент моя возлюбленная — бывшая девушка одного из самых известных рэперов. Рэп я не очень люблю, а вот бывших девушек рэперов — очень сильно. Я очень надеюсь на дальнейшее развитие наших отношений, потому что Алена по-настоящему роскошна и красива. Мы с ней каждый день на связи. По телефону общаемся, по видеосвязи тоже. В этом плане меня все устраивает», — говорил на днях Влад «Собеседнику».