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Анастасия Волочкова меняет мужиков чаще, чем перчатки

Анастасия Волочкова меняет мужиков чаще, чем перчатки
Балерина Анастасия Волочкова поделилась фото с мужчиной. Звезда балета в Instagram поделилась кадром с неким мужчиной, которого пользователи сразу же приписали ей в новые любовники. И оказался Олег — ее бывший возлюбленный. «Желаем всем прекрасного дня», — заявила танцовщица.
Анастасия Волочкова с возлюбленным «Уже не смешно», «Анастасия, это Олег вернулся?», «Я в шоке, что это вижу», «Что же такое происходит с вами, Анастасия?», — стали задавать пользователи вопросы танцовщице. Напомним, что Анастасия Волочкова не так давно рассталась с банщиком Сергеем. До этого у нее были отношения с неким Олегом, которого она показывала пользователям «по частям». Как уверяла танцовщица, с ним она также рассталась.  
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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