Анна Шульгина, похоже, повторила судьбу мамы - певицы Валерии

28-летняя дочь певицы Валерии, Анна Шульгина, выступающая под псевдонимом Шена, призналась, что подверглась домашнему насилию. Дочь певицы Валерии недавно вернулась в Instagram после полугода отсутствия и сразу же сделала шокирующее признание. Анна Шульгина, сменившая имя на Шена, намекнула, что стала жертвой домашнего насилия. Пока всех подробностей жуткой ситуации, которая так ее сломила, артистка не раскрывает, но по отдельным комментариям стало понятно, что звездной наследнице понадобилась специализированная помощь. Шульгина рассказала, что не выходила на связь с публикой, потому что ей запретили это делать, а также ограничили и ее личные контакты с окружающими. «Мне нельзя было пользоваться социальными сетями, выходить в город, так как отходила от произошедшего», — уточнила Шена.Шена Шульгина Но раз девушка все же нарушила свою изоляцию ради поддержки социальной акции против насилия и вышла на улицу с плакатом «Бьет – не значит любит». Судя по всему, такой поступок стал для дочери Валерии очень личным, и это дает основания предполагать, что она подверглась агрессии со стороны близкого человека. «В 2021 году ужасающая ситуация, которая впервые случилась со мной, когда я еще была ребенком, а потом еще несколько раз происходила в течение всей жизни, произошла снова», — пожаловалась артистка. Напомним, с домашним насилием в свое время сталкивалась и певица Валерия – ее избивал муж Александр Шульгин. Артистка несколько лет терпела агрессивное поведение супруга, но потом все же собралась с силами и ушла от него с тремя детьми. Однако до сих пор звезда эстрады с содроганием вспоминает свой неудачный брак.