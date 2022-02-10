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Даня Милохин на детекторе лжи рассказал о своих чувствах к Евгении Медведевой

Даня Милохин на детекторе лжи рассказал о своих чувствах к Евгении Медведевой
Певец и тиктокер Даня Милохин прошел полиграф. Артист в шоу «Детектор» на канале «Пятница!» раскрыл свои отношения с популярной фигуристкой Евгенией Медведевой. Ведущий Марк Бартон прямо спросил, связывает ли тиктокера с двукратной чемпионкой мира нечто большее, чем просто участие в шоу «Ледниковый период». Открыто о своих чувствах звезды никогда не говорили, но на проекте даже однажды поцеловались, породив волну слухов.
Даня Милохин «Не было никакого романа. У нас просто дружеские, теплые, хорошие отношения», сказал Даня Милохин. Ранее сама Евгения Медведева говорила, что они с Даней Милохиным — просто друзья. Она отмечала его непростой нрав. К примеру, однажды он просто ушел с тренировки, потому что сильно устал.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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