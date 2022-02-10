Джиган нелестно высказался о Дане Милохине

Певец и тиктокер Даня Милохин разозлил Джигана. Молодой человек за несколько лет превратился из обыкновенного блогера в супер звезду. Теперь его приглашают на светские мероприятия, известные певцы записывают с ним совместные фиты. Многие рады за успех парня и даже сочувствуют, ведь он вырос в детском доме и всего добился сам. Однако есть слухи, что Даня нашел себе покровителя, который в обмен на интимные услуги помог ему выбиться в люди. Есть даже те, кто считает, что его роман с тиктокершей Юлией Гаврилиной – исключительно история для пиара.Даня Милохин Недавно масло в огонь подлил Джиган, который прокомментировал видео молодого блогера. Даня Милохин снял совместный ролик с Кариной Кросс, в котором предложил подписчикам угадать, в чем причина его успеха. Так, Карина написала: «Он богатый молодой». Рэпер же высказал иную точку зрения. «Молодой пи***», – написал он, называя в грубой форме Милохина гомосексуалистом. Кстати, высказывание музыканта поддержали многие пользователи сети. Так что остается только гадать, действительно ли Джиган решил оскорбить блогера и констатировать факт или же он неудачно пошутил. Напомним, что Даня Милохин стал фаворитом во время участия в шоу «Ледниковый период». Парень выступал в паре с Женей Медведевой. Молодые люди показывали на льду искренние чувства, из-за чего фанаты даже решили, что у них роман. Однако позже ребята признались, что они просто друзья.