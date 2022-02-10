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ФСБ назвала организатора рассылок об угрозах взрывов в России

ФСБ назвала организатора рассылок об угрозах взрывов в России

12:18  Автор: Юлия Катенёва



ФСБ сообщила о задержании 14 человек, причастных к массовым рассылкам об угрозах взрывов в России, СНГ и Донбассе. Организатором является гражданин Украины, передает ТАСС со ссылкой на центр общественных связей Службы безопасности.

Речь идет о массовых интернет-рассылках угроз о минировании школ, учреждений здравоохранения, органов власти, объектов транспортной сфер в 2021 года и начале 2022 года. Сообщения рассылались на территориях России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Молдавии, а также ДНР и ЛНР.

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Ложные террористические угрозы распространяются в целях дестабилизации обстановки, вымогательства денежных средств и из хулиганских побуждений, отмечается в сообщении.

Российскими и зарубежными правоохранительными органами установлено, что к организации преступной деятельности причастны участники так называемых сваттинговых интернет-сообществ. Администраторами являлись гражданин Украины 2003 года рождения, студент одного из технических вузов, и его подельники. 

Согласно сообщению ФСБ, задержаны 14 участников интернет-сообществ, им грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.


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Идет подсчет нанесенного злоумышленниками материального ущерба, который виновные лица либо их родители будут обязаны возместить, подчеркнули в Федеральной службе. В настоящий момент продолжается розыск остальных причастных к распространению ложных угроз.



#преступность #происшествия


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# Общество / Главные новости

По материалам: pnp.ru

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