ФСБ назвала организатора рассылок об угрозах взрывов в России

12:18 Автор: Юлия Катенёва

ФСБ сообщила о задержании 14 человек, причастных к массовым рассылкам об угрозах взрывов в России, СНГ и Донбассе. Организатором является гражданин Украины, передает ТАСС со ссылкой на центр общественных связей Службы безопасности.

Речь идет о массовых интернет-рассылках угроз о минировании школ, учреждений здравоохранения, органов власти, объектов транспортной сфер в 2021 года и начале 2022 года. Сообщения рассылались на территориях России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Молдавии, а также ДНР и ЛНР.

Аксёнов: сообщения о минировании крымских школ и вузов идут из-за границы

Ложные террористические угрозы распространяются в целях дестабилизации обстановки, вымогательства денежных средств и из хулиганских побуждений, отмечается в сообщении.

Российскими и зарубежными правоохранительными органами установлено, что к организации преступной деятельности причастны участники так называемых сваттинговых интернет-сообществ. Администраторами являлись гражданин Украины 2003 года рождения, студент одного из технических вузов, и его подельники.

Согласно сообщению ФСБ, задержаны 14 участников интернет-сообществ, им грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.





Читайте также:

• Районные суды Москвы получили анонимные сообщения о минировании • В Красноярске арестовали двух старшеклассников в связи с ложными сообщениями о минировании

Идет подсчет нанесенного злоумышленниками материального ущерба, который виновные лица либо их родители будут обязаны возместить, подчеркнули в Федеральной службе. В настоящий момент продолжается розыск остальных причастных к распространению ложных угроз.

#преступность #происшествия

10