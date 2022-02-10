Гошу Куценко заподозрили в романе с молодой моделью

Как сообщает пресса, актер Гоша Куценко провел время в компании молодой девушки. Минувшим вечером, 8 февраля, знаменитости собрались в кинотеатре «Октябрь», чтобы посмотреть премьерный показ новой военной драмы «Однажды в пустыне», рассказывающей о разминировании исторического памятника – Пальмиры. Главную роль в картине сыграл Александр Робак, а поддержать его пришли многие коллеги по цеху, в том числе и 54-летний Гоша Куценко. На красной дорожке актер позировал в одиночестве, но уже в зале звезде «Антикиллера» составила компанию эффектная красотка – 24-летняя модель Джулия Юшкевич, приходящаяся дочерью хоккеисту и тренеру Дмитрию Юшкевичу. Во время показа пара мило беседовала, расположившись на соседних креслах, и ничуть не смущалась направленных на них камер.Джулия Юшкевич Между тем, некоторую неловкость Джулии стоило бы почувствовать, ведь Куценко женат. Вот уже 10 лет он состоит в браке с бывшей моделью Ириной Скриниченко, родившей ему двух дочерей Евгению и Светлану, о которых он, к слову, вспомнил, общаясь с журналистами на красной дороже. «Мои дети сейчас катаются на лыжах — я сам их поставил. Они научились кататься за 10 дней, а я занимаюсь своим здоровьем, чтобы за ними успевать. Мне все-таки скоро 55 лет», — цитирует актера «КП». Также у артиста есть старшая наследница Полина — от гражданского брака с Марией Порошиной. Девушка, к слову, является ровесницей Юшкевич, с которой Куценко так мило провел время на премьере.