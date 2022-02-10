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Худой парень, которого оскорбляли в школе превратился в красавчика с глянцевого журнала, которого не могут узнать даже близкие

Худой парень, которого оскорбляли в школе превратился в красавчика с глянцевого журнала, которого не могут узнать даже близкие

Родители мальчика перебрались в Англию, когда ему исполнилось одиннадцать лет. Подросток пошел в школу и выглядел на фоне своих одноклассников самым худым.

Над ним периодически посмеивались.

Сначала это становилось причиной злости, но потом стало стимулом – парень пошел в спортивный зал, и уже через несколько лет превратился в мускулистого красавчика.


Илья, так звали мальчика, вспоминает, что сразу после переезда его семье приходилось экономить на всем. Парню хотелось быть полезным, и нашел подработку – отдавал свои обеды одноклассникам за небольшие деньги. Средства от продажи парень копил, однако без обедов он стал худеть.

За несколько лет уже студент высшего учебного заведения превратился в красавчика.

Доход молодой мужчина получает с любимого дела – он тренируется сам и помогает совершенствовать фигуры своим клиентам.


# Актуальные новости

По материалам: MirFactov

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