Игорь Крутой сходил в ресторан с сыновьями и внуками

Музыкант Игорь Крутой поделился трогательным видео, в котором впервые показал лицо 2-месячного внука. Малыш родился в ноябре 2021 года, однако показать его лицо родители и звездный дедушка решили только сейчас. Игорь Крутой показал подписчикам трогательное видео с первенцем своего внебрачного сына Якова. На нем малыш, названный в честь знаменитого дедушки, сидит на руках у композитора в итальянском ресторане.Игорь Крутой с сыновьями и внуком Как признался Крутой, он замечательно провел время в компании своих детей и внуков в прошлое воскресенье, а для маленького Игоря это был первый настоящий «выход в свет».«Я замечательно провёл минувшее воскресенье со своими детьми и внуками... Для кого-то из них это было семейной встречей и приятным времяпровождением, а для маленького Игорька это был первый выход «в свет»... Очень похоже на то, что Игорьку понравилось питаться маминым молоком, находясь в итальянском ресторане, да и вообще покидать семейное гнёздышко, так что периодически ждите наши с внучком репортажи из всех интересных и «вкусных» мест красавицы-Москвы», — пошутил артист. «Какая у меня счастливая старость», - отметил Крутой. Поделился фото из ресторана и Яков Крутой.Яков Крутой с сыном Игорем «Как вам наша компания?» — написал Яков в Instagram под фото с ребенком. О том, что у него есть взрослый сын, Игорь Крутой узнал всего пару лет назад. ДНК-экспертиза подтвердила их родство, после чего композитор принял Якова в свою семью. В прошлом году у молодого человека родился сын, которого он с женой решил назвать в честь своего биологического отца. Сам Крутой же был против, поскольку его внук в таком случае становится его же полным тезкой, а это ко многому обязывает. «Отговаривал по причине того, что быть моим полным тезкой ко многому обязывает, в первую очередь — становиться музыкантом. А вдруг желания такого у Игорька не возникнет. Но ребята, не спрашивая меня, вписали имя и показали свидетельство о рождении. Реакция Игорька на то, что он стал полным тезкой своего деда, была несколько неожиданной: он обделался и подмигнул Яше, чтобы тот его привел в норму», — поделился артист. Он также выразил надежду на то, что его пока еще совсем маленький внук вырастет хорошим и неравнодушным к окружающим парнем, а также станет настоящим профессионалом в деле, которое выберет.