Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Имя по Знаку Зодиака: лучшие имена для Близнецов

Имя по Знаку Зодиака: лучшие имена для Близнецов

Близнецы — одни из самых общительных людей на планете. Им свойственно это с самого раннего детства. Именно поэтому важно подбирать правильное имя для того ребенка, который родился в период правления этого Знака.


Планета-покровитель Близнецов — Меркурий. Она отвечает за таланты, общение и открытость. Именно поэтому астрологи советуют называть детей-Близнецов именами соответствующего значения.

Имена для мальчиков-Близнецов

Даниил. Это сильное, но гармоничное имя, обладатели которого становятся очень харизматичными личностями. Мальчик с таким именем окажется в центре внимания, и ему будет проще находить общий язык с людьми.

Святослав. Другие дети будут уважать вашего сына с таким именем. Святославу сложно будет перейти дорогу, потому что от него исходит много позитивной энергии, света, любви, добра.

Глеб. Необычное имя, означающее «любимец богов». Такому мальчику будет очень просто общаться со взрослыми. Его будут любить учителя и уважать сверстники, что для Близнецов немаловажно.


Имена для девочек-Близнецов

Агния. Это имя наделяет девочку подвижностью, открытостью, общительностью. Очень хороший выбор, поскольку это имя не делает девочку неуправляемой и нестабильной. Наоборот, оно помогает ребенку контролировать свои эмоции, несмотря на их буйный нрав.

Елена. Имя означает «солнечная». Слово «солнечный» ассоциируется с дружелюбием, а девочке-Близнецам это необходимо, чтобы люди тянулись к ней. Помимо этого Елена еще и напориста, порядочна и трудолюбива.

Антонина. Переводится имя как «цветок». Это одна из лучших ассоциаций с девочкой Знака Близнецы. Такая девочка не будет бояться самовыражения, честности. С ней легко будет находить общий язык кому угодно.

Кристина. В переводе имя означает «христианка», но тут гораздо важнее то, с чем это имя ассоциировалось у людей в прошлом. Наблюдения показывают, что Кристины всегда щедры и бескорыстны, добры и притягательны.

Полезный совет: Близнецов можно также назвать в честь близкого человека, в том числе того, которого уже нет рядом с нами. Дети Знака Близнецы обладают способностью впитывать в себя мудрость того человека, в честь которого их назвали.


Чтобы дети этого Знака не были надменными и неуступчивыми, стоит избегать имен, которые будут делать их очень сильными. Среди неудачных для Близнецов мужских сильных имен стоит выделить такие, как Роман, Владимир, Владислав. Среди женских — Виктория, Оксана, Ирина.

# Новости на сегодня

По материалам: dailyhoro.ru

Последние новости

Анна Шульгина, похоже, повторила судьбу мамы - певицы Валерии
Анна Шульгина, похоже, повторила судьбу мамы - певицы Валерии
Гошу Куценко заподозрили в романе с молодой моделью
Гошу Куценко заподозрили в романе с молодой моделью
Имя по Знаку Зодиака: лучшие имена для Близнецов
Имя по Знаку Зодиака: лучшие имена для Близнецов
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Кооперативная игра Conan Chop Chop выйдет на Xbox One уже 1 марта
Кооперативная игра Conan Chop Chop выйдет на Xbox One уже 1 марта
Эти 5 игр сегодня пополняют подписку Game Pass
Эти 5 игр сегодня пополняют подписку Game Pass
Масленичная неделя в 2022 году: как праздновать по дням
Масленичная неделя в 2022 году: как праздновать по дням
Игорь Крутой сходил в ресторан с сыновьями и внуками
Игорь Крутой сходил в ресторан с сыновьями и внуками
Сергей Жигунов едва не умер от рук коммунальщиков
Сергей Жигунов едва не умер от рук коммунальщиков
Анастасия Волочкова меняет мужиков чаще, чем перчатки
Анастасия Волочкова меняет мужиков чаще, чем перчатки
Лариса Гузеева показала нового и очень обаятельного члена семьи
Лариса Гузеева показала нового и очень обаятельного члена семьи
The Wolf Among Us 2 — новый трейлер, окно выхода и некоторые детали игры
The Wolf Among Us 2 — новый трейлер, окно выхода и некоторые детали

Топ на сегодня

Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Триумф Адель, редкий выход Кортни Кокс с бойфрендом и неудача Måneskin: как прошла церемония BRIT Awards
Триумф Адель, редкий выход Кортни Кокс с бойфрендом и неудача
Норвежские журналисты "довели" Елену Вяльбе
Норвежские журналисты "довели" Елену Вяльбе
День рождения. Ирину Слуцкую поздравляет Анастасия Задорина
День рождения. Ирину Слуцкую поздравляет Анастасия Задорина
Снимающих жилье россиян предупредили о рейдах
Снимающих жилье россиян предупредили о рейдах

Еще по теме

Люди каких Знаков Зодиака втайне недолюбливают Близнецов
Разрушаем популярные стереотипы о Близнецах
Имя по Знаку Зодиака: лучшие имена для Овнов
Имя по Знаку Зодиака: лучшие имена для Тельцов