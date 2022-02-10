Имя по Знаку Зодиака: лучшие имена для Близнецов

Вадим Карасев

Близнецы — одни из самых общительных людей на планете. Им свойственно это с самого раннего детства. Именно поэтому важно подбирать правильное имя для того ребенка, который родился в период правления этого Знака.

Планета-покровитель Близнецов — Меркурий. Она отвечает за таланты, общение и открытость. Именно поэтому астрологи советуют называть детей-Близнецов именами соответствующего значения.

Имена для мальчиков-Близнецов

Даниил. Это сильное, но гармоничное имя, обладатели которого становятся очень харизматичными личностями. Мальчик с таким именем окажется в центре внимания, и ему будет проще находить общий язык с людьми.

Святослав. Другие дети будут уважать вашего сына с таким именем. Святославу сложно будет перейти дорогу, потому что от него исходит много позитивной энергии, света, любви, добра.

Глеб. Необычное имя, означающее «любимец богов». Такому мальчику будет очень просто общаться со взрослыми. Его будут любить учителя и уважать сверстники, что для Близнецов немаловажно.

Имена для девочек-Близнецов

Агния. Это имя наделяет девочку подвижностью, открытостью, общительностью. Очень хороший выбор, поскольку это имя не делает девочку неуправляемой и нестабильной. Наоборот, оно помогает ребенку контролировать свои эмоции, несмотря на их буйный нрав.

Елена. Имя означает «солнечная». Слово «солнечный» ассоциируется с дружелюбием, а девочке-Близнецам это необходимо, чтобы люди тянулись к ней. Помимо этого Елена еще и напориста, порядочна и трудолюбива.

Антонина. Переводится имя как «цветок». Это одна из лучших ассоциаций с девочкой Знака Близнецы. Такая девочка не будет бояться самовыражения, честности. С ней легко будет находить общий язык кому угодно.

Кристина. В переводе имя означает «христианка», но тут гораздо важнее то, с чем это имя ассоциировалось у людей в прошлом. Наблюдения показывают, что Кристины всегда щедры и бескорыстны, добры и притягательны.

Полезный совет: Близнецов можно также назвать в честь близкого человека, в том числе того, которого уже нет рядом с нами. Дети Знака Близнецы обладают способностью впитывать в себя мудрость того человека, в честь которого их назвали.

Чтобы дети этого Знака не были надменными и неуступчивыми, стоит избегать имен, которые будут делать их очень сильными. Среди неудачных для Близнецов мужских сильных имен стоит выделить такие, как Роман, Владимир, Владислав. Среди женских — Виктория, Оксана, Ирина.